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Posted 26 октября, 07:32

Published 26 октября, 07:32

Modified 26 октября, 08:07

Updated 26 октября, 08:07

Владимир Мединский.

В Перми вручили первую правовую премию советнику президента Владимиру Мединскому

26 октября 2024, 07:32
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Владимир Мединский.

В Перми советнику президента РФ Владимиру Мединскому вручили правовую премию

Церемония прошла при участии председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

В Перми состоялось вручение первой правовой премии имени Василия Татищева. Церемония прошла в ходе Пермского конгресса ученых-юристов, в котором участвуют профессионалы отрасли, ученые и студенты со всей России.

Премии за заслуги в развитии госстроительства, юриспруденции и историко-правовой науки России лично в руки вручили советнику президента России, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединскому и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову. Как сообщает в своем Telegram-канале глава Прикамья Дмитрий Махонин, церемония прошла при участии председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Василий Татищев вошел в историю как основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти). В Подмосковье находится старинная усадьба Болдино, где Татищев жил свои последние годы и написал свои труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских». В течение многих лет усадьба была заброшена, но сейчас ею занимается Российское военно-историческое общество под руководством Владимира Мединского.

Владимир Мединский, советник президента России:

— Я рассматриваю эту премию как аванс, поскольку мне выпала честь заниматься вопросом восстановления его усадьбы, в которой он почти 20 лет писал историю права нашего государства. Я рад, что у меня есть единомышленники — Павел Крашенинников, Алексей Орлов, а теперь и Дмитрий Махонин, потому что Василий Татищев — наше общее дело.
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