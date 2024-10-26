В Перми вручили первую правовую премию советнику президента Владимиру Мединскому

Василий Татищев вошел в историю как основатель Екатеринбурга, Перми и Ставрополя-на-Волге (ныне — Тольятти). В Подмосковье находится старинная усадьба Болдино, где Татищев жил свои последние годы и написал свои труды «История Российская» и «Собрание законов древних русских». В течение многих лет усадьба была заброшена, но сейчас ею занимается Российское военно-историческое общество под руководством Владимира Мединского.