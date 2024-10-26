Возврат средств за съемки в Прикамье получат шесть фильмов и сериалов

«Свердловская киностудия» получит рибейт в размере более 13,8 млн рублей. Она снимала романтическое роуд-муви «Втроем» (16+) в том числе и в Прикамье. Сюжет фильма повествует о сотруднице Минкульта Даше (ее играет Ирина Старшенбаум) и ее внезапном попутчике. Действие разворачивается во время командировки главной героини по Уралу. Премьера «Втроем» запланирована на ноябрь текущего года.