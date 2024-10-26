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Posted 26 октября, 06:24

Published 26 октября, 06:24

Modified 26 октября, 06:34

Updated 26 октября, 06:34

Съемки проекта «Романовы: преданность и предательство».

Возврат средств за съемки в Прикамье получат шесть фильмов и сериалов

26 октября 2024, 06:24
Фото: properm.ru
Съемки проекта «Романовы: преданность и предательство».

Возврат денег по программе рибейта за съемки в Прикамье получат 6 кинопроектов

Ранее эксперты выбрали 10 картин, претендующих на получение рибейта.

Возврат по программе рибейта (компенсация части потраченных средств) за съемки фильмов в Пермском крае в текущем году составит более 75 млн рублей. Кинокомпании документально подтвердили платежи на сумму свыше 191 млн рублей для участия в отборе, который проводит министерство культуры Прикамья. В результате рибейт (субсидию, возмещающую затраты на съемочный процесс) получат шесть фильмов.

Кинокомпания «Сильвер продакшн» вернет более 20,4 млн рублей. Летом прошлого года она снимала полнометражный фильм «Пальма 2» в окрестностях Губахи и поселка Шумихинский. Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет с 20 марта 2025 года.

Компании «Мем» достанется из краевого бюджета 11,9 млн рублей. В период с января по март нынешнего года команда снимала в Прикамье сериал «Урок» (18+). Главным местом съемочного процесса стала школа «Мастерград», а ее ученики попробовали сняться в массовке.

«Свердловская киностудия» получит рибейт в размере более 13,8 млн рублей. Она снимала романтическое роуд-муви «Втроем» (16+) в том числе и в Прикамье. Сюжет фильма повествует о сотруднице Минкульта Даше (ее играет Ирина Старшенбаум) и ее внезапном попутчике. Действие разворачивается во время командировки главной героини по Уралу. Премьера «Втроем» запланирована на ноябрь текущего года.

Продюсерскому центру «Прайм» выделена субсидия более 10 млн рублей. В августе в Перми он снимал проект «Романовы: преданность и предательство» (16+). Съемочный процесс проходил на ул. Сибирская, в сквере у театра оперы и балета, доме Мешкова и Вознесенско-Феодосиевской церкви. Роль Михаила Романова сыграл Иван Колесников, а образ его жены Натальи Брасовой воплотила Екатерина Гусева.

Возврат средств на сумму более 11 млн рублей полагается кинокомпании «ДУ ИТ БРО Продакшн», создавшей приключенческий мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» (18+). Проект в жанре роуд-муви снимался в Горнозаводском и Губахинском округах в июле–августе нынешнего года. Режиссер сериала Иван Добронравов, исполнители главных ролей — Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот и Татьяна Марахонич. Премьера состоится в следующем году.

В июле текущего года в Перми сняли детективный триллер «Аэропорт» (16+). Одной из локаций стала территория пермского международного аэропорта. Режиссер проекта Иван Кульнев, роли исполнили Роман Курцын, Олег Тактаров, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Майя Вознесенская и другие актеры. Проект реализует кинокомпания «Клёвафильм», ей полагается возмещение затрат на сумму более 8,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе АНО «Пермская кинокомиссия», на съемочных площадках в 2024 году были задействованы более 2 тыс. жителей нашего региона. Они помогали в осуществлении проектов как актеры массовых сцен и специалисты.

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#Общество#Пермь#Искусство#Кино#Минкульт#Съемки#Пермская кинокомиссия
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