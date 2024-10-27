Глава СКР Бастрыкин заинтересовался ранением школьника на уроке в Ёгве

По информации Минздрава Пермского края, ребенок в стабильном состоянии продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ведомства. В администрации округа говорят, что школьник был травмирован во время подготовки к ГТО при отработке практических навыков: рикошетом заряд попал мальчику в лицо. Как сообщали журналисты издания «ПАРМА-новости», во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) девятикласснику в висок прилетела пуля. По информации журналиста Properm.ru, у мальчика проникающее ранение с переломом.