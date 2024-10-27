Глава СКР Бастрыкин заинтересовался ранением школьника на уроке в Ёгве

Posted 27 октября, 12:30
Published 27 октября, 12:30
Modified 27 октября, 12:32
Updated 27 октября, 12:32
Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования обстоятельств ранения ученика школы из пневматической винтовки во время урока, сообщает пресс-служба ведомства. Руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину поручено представить установленные обстоятельства дела.
Ранее стало известно, что по факту халатности, допущенной руководством общеобразовательной школы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку).
Следствием было установлено, что днем 16 октября 2024 года в спортивном зале МБОУ «Ёгвинская ООШ» во время проведения учебных стрельб из пневматического оружия учащийся школы 2009 года рождения получил проникающее пулевое ранение головы. Травма квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По информации Минздрава Пермского края, ребенок в стабильном состоянии продолжает лечение в условиях стационара, сообщили корреспонденту Properm.ru в пресс-службе ведомства. В администрации округа говорят, что школьник был травмирован во время подготовки к ГТО при отработке практических навыков: рикошетом заряд попал мальчику в лицо. Как сообщали журналисты издания «ПАРМА-новости», во время урока «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) девятикласснику в висок прилетела пуля. По информации журналиста Properm.ru, у мальчика проникающее ранение с переломом.