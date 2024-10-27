Из-за горящего дивана в Добрянке эвакуировали жильцов дома

Posted 27 октября, 06:48
Published 27 октября, 06:48
Modified 27 октября, 06:50
Updated 27 октября, 06:50
В минувшую субботу в Добрянке на лестничной площадке многоквартирного дома загорелся диван и две пластмассовые панели. Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу на свежий воздух 2 взрослых и одного ребенка. Из-за ЧП никто не пострадал.
Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства произошедшего.