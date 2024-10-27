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Posted 27 октября, 06:48

Published 27 октября, 06:48

Modified 27 октября, 06:50

Updated 27 октября, 06:50

Из-за горящего дивана в Добрянке эвакуировали жильцов дома

Из-за горящего дивана в Добрянке эвакуировали жильцов дома

27 октября 2024, 06:48
Фото: 1MI
Пожарные напоминают, что захламление лестничных клеток опасно для жизни.

В минувшую субботу в Добрянке на лестничной площадке многоквартирного дома загорелся диван и две пластмассовые панели. Самостоятельно до приезда подразделений из подъезда эвакуировались 35 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

При помощи спасательных устройств пожарные вывели по лестничному маршу на свежий воздух 2 взрослых и одного ребенка. Из-за ЧП никто не пострадал.

Дознаватель МЧС России устанавливает все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Общество#Пожар
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