Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет

Posted 27 октября, 04:55
Published 27 октября, 04:55
Modified 27 октября, 05:10
Updated 27 октября, 05:10
Минюст РФ вышел с предложением о продлении срока выплаты алиментов студентам очной формы обучения до 23 лет. Законопроект для его обсуждения опубликован на портале проектов нормативных актов.
Кроме студентов выплаты смогут получать и не достигшие 19 лет школьники в летние месяцы после окончания школы — до 1 сентября.
«Законопроектом предлагается ввести меру, которая позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения. Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ», — говорится на сайте Минюста РФ.
Предлагается также установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную ответственность в случае, если человек это делает неоднократно.
Привлечение должника к уголовной ответственности будет допускаться, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние.
По данным прокуратуры, в Прикамье с начала года из-за неуплаты алиментов, а также нерегулярные, незначительные платежи судебными приставами составлено 1 194 административных протокола, вынесено 6 453 постановления об обращении взыскания на заработную плату или иные доходы должника. В отношении 14 163 должников установлено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, в отношении 2 187 должников вынесены постановления об ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством.
За первое полугодие из 1334 зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних 750 возбуждено из-за неуплаты алиментов в значительном размере (по ч.1 ст. 157 УК РФ). Осужден за преступления в отношении детей и подростков 661 человек (485 — в прошлом году), из них по ч. 1 ст. 157 УК РФ — 638 (478) лиц. За 2023 год взысканная сумма долгов по алиментам составила 1,4 млрд рублей, превысив показатель 2022 года на 41%. В 2022 году общий долг по алиментам в Прикамье составлял 4 млрд рублей.