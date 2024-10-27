Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет

За первое полугодие из 1334 зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних 750 возбуждено из-за неуплаты алиментов в значительном размере (по ч.1 ст. 157 УК РФ). Осужден за преступления в отношении детей и подростков 661 человек (485 — в прошлом году), из них по ч. 1 ст. 157 УК РФ — 638 (478) лиц. За 2023 год взысканная сумма долгов по алиментам составила 1,4 млрд рублей, превысив показатель 2022 года на 41%. В 2022 году общий долг по алиментам в Прикамье составлял 4 млрд рублей.