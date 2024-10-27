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Posted 27 октября, 04:55

Published 27 октября, 04:55

Modified 27 октября, 05:10

Updated 27 октября, 05:10

Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет

Нерадивые родители могут начать платить алименты своим детям до 23 лет

27 октября 2024, 04:55
Фото: 1MI
Сюжет
Касается каждого
Такую поправку хотят внести в Семейный Кодекс, она позволяет студентам-очникам получать деньги до окончания вуза.

Минюст РФ вышел с предложением о продлении срока выплаты алиментов студентам очной формы обучения до 23 лет. Законопроект для его обсуждения опубликован на портале проектов нормативных актов.

Кроме студентов выплаты смогут получать и не достигшие 19 лет школьники в летние месяцы после окончания школы — до 1 сентября.

«Законопроектом предлагается ввести меру, которая позволит обеспечить материальную поддержку совершеннолетним детям в период их обучения. Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ», — говорится на сайте Минюста РФ.

Предлагается также установить административную ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин и уголовную ответственность в случае, если человек это делает неоднократно.

Привлечение должника к уголовной ответственности будет допускаться, если алименты не выплачивались без уважительных причин в течение двух и более месяцев подряд в тот период, когда родитель уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное деяние.

По данным прокуратуры, в Прикамье с начала года из-за неуплаты алиментов, а также нерегулярные, незначительные платежи судебными приставами составлено 1 194 административных протокола, вынесено 6 453 постановления об обращении взыскания на заработную плату или иные доходы должника. В отношении 14 163 должников установлено ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, в отношении 2 187 должников вынесены постановления об ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством.

За первое полугодие из 1334 зарегистрированных преступлений против несовершеннолетних 750 возбуждено из-за неуплаты алиментов в значительном размере (по ч.1 ст. 157 УК РФ). Осужден за преступления в отношении детей и подростков 661 человек (485 — в прошлом году), из них по ч. 1 ст. 157 УК РФ — 638 (478) лиц. За 2023 год взысканная сумма долгов по алиментам составила 1,4 млрд рублей, превысив показатель 2022 года на 41%. В 2022 году общий долг по алиментам в Прикамье составлял 4 млрд рублей.

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#Происшествия#Общество#Суд#Касается каждого#Пермский край
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