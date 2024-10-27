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Posted 27 октября, 16:38

Published 27 октября, 16:38

Modified 27 октября, 16:45

Updated 27 октября, 16:45

«Парма» наконец победила в домашнем матче

«Парма» наконец победила в домашнем матче

27 октября 2024, 16:38
Фото: properm.ru
Баскетболисты встречались в Перми в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ.

На паркете УДС «Молот» в Перми победой местной команды завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встречались баскетболисты «Пармы» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 92:89 (20:18, 20:27, 28:18, 24:26).

Это первая победа пермяков после серии из трех поражений в чемпионате.

Лучшую результативность у пермяков показал разыгрывающий центровой Ройс Хэмм. На его счету 26 очков, а также 11 подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и пять передач.

3 ноября «Парма» сыграет в Москве с МБА-МАИ.

#Спорт
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