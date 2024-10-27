«Парма» наконец победила в домашнем матче

Лучшую результативность у пермяков показал разыгрывающий центровой Ройс Хэмм. На его счету 26 очков, а также 11 подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и пять передач.