«Парма» наконец победила в домашнем матче

Posted 27 октября, 16:38
Published 27 октября, 16:38
Modified 27 октября, 16:45
Updated 27 октября, 16:45
На паркете УДС «Молот» в Перми победой местной команды завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встречались баскетболисты «Пармы» и БК «Самара». Встреча закончилась со счётом 92:89 (20:18, 20:27, 28:18, 24:26).
Это первая победа пермяков после серии из трех поражений в чемпионате.
Лучшую результативность у пермяков показал разыгрывающий центровой Ройс Хэмм. На его счету 26 очков, а также 11 подборов и одна передача. В составе «Самары» самым результативным игроком стал разыгрывающий Брендан Адамс. Он набрал 27 очков, сделал четыре подбора и пять передач.
3 ноября «Парма» сыграет в Москве с МБА-МАИ.