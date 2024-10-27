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Posted 27 октября, 04:14

Published 27 октября, 04:14

Modified 27 октября, 04:19

Updated 27 октября, 04:19

Пермяки более девяти часов не могут вылететь в Калининград

Пермяки более девяти часов не могут вылететь в Калининград

27 октября 2024, 04:14
Фото: 1MI
Судя по расписанию Большого Савино, посадка на рейс завершена, время вылета — 9:30 утра 27 октября.

Рейс из Калининграда в Пермь со вчера задерживают более чем на 9 часов.

Пассажиры рейса ЕО883 авиакомпании «Икар» не могут вылететь из Перми в Калининград с 23:40 вчерашнего вечера. Пассажиры рейса ЕО884 из Калининграда также пока не могут вылететь в Пермь.

В качестве причин задержки рейса называются плохие погодные условия в Храброво.

«Сидим в аэропорту с 23:40 до 9:30 следующего дня в ожидании вылета в Калининград. Дали только талон и воду», — рассказали нам читатели. По словам пассажирки, размещение в гостинице представитель авиакомпании им не предлагал.

Фото: properm.ru

Судя по расписанию Большого Савино, посадка на рейс завершена, время вылета — 9:30 утра 27 октября.

Судя по расписанию Храброво, задерживаются два московских рейса и вылет в Пермь. Остальные рейсы вылетают со вчерашнего вечера близко к расписанию.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Прикамье
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