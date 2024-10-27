Роспотребнадзор заставил авиакомпанию отвезти пермяков на Пхукет

Еще одно судебное дело в защиту прав пермяков, купивших дешевые авиабилеты на перелет из Екатеринбурга до Пхукета и обратно, выиграли юристы Роспотребнадзора. Гражданка онлайн в приложении «Аэрофлот — Российские авиалинии» приобрела в октябре прошлого года авиабилеты Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. Однако перевозчик расторг договор в одностороннем порядке, сославшись на то, что воля и волеизъявление организации не совпадали из-за технического сбоя на сайте и заниженной стоимости договора.