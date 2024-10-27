Роспотребнадзор заставил авиакомпанию отвезти пермяков на Пхукет

Posted 27 октября, 11:09
Published 27 октября, 11:09
Modified 27 октября, 11:11
Updated 27 октября, 11:11
Еще одно судебное дело в защиту прав пермяков, купивших дешевые авиабилеты на перелет из Екатеринбурга до Пхукета и обратно, выиграли юристы Роспотребнадзора. Гражданка онлайн в приложении «Аэрофлот — Российские авиалинии» приобрела в октябре прошлого года авиабилеты Екатеринбург — Пхукет — Екатеринбург. Однако перевозчик расторг договор в одностороннем порядке, сославшись на то, что воля и волеизъявление организации не совпадали из-за технического сбоя на сайте и заниженной стоимости договора.
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на основании обращения гражданки обратилось в суд с исковым заявлением за защитой нарушенных прав.
В качестве основания для одностороннего отказа от договора ПАО «Аэрофлот» указал именно технической сбой. Однако законодательством РФ предусмотрен закрытый перечень оснований для одностороннего отказа от договора со стороны перевозчика, куда «технический сбой» не входит.
В подтверждение правоты пассажирки юристы Роспотребнадзора по Пермскому краю указали на нормы Гражданского и Воздушного кодексов РФ и закона «О защите прав потребителей». Кроме этого была сделана ссылка на судебную практику Верховного Суда РФ, а именно Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.06.2023 № 16-КГ23-6-К4.
В данном определении ВС РФ установил, что вопрос о несовпадении воли и волеизъявления поднимается лишь при одновременном наличии двух условий: наличие технического сбоя и возникновение технического сбоя в результате злонамеренных действий третьих лиц.
ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» не представило доказательства того, что технический сбой возник из-за злонамеренных действий третьих лиц. Соответственно, технический сбой в данной ситуации был типичным проявление такого признака предпринимательской деятельности как «риск», закрепленного в п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ и не мог вызвать несогласованность воли и волеизъявления.
По итогу рассмотрения дела, Ленинский районный суд удовлетворил требования пассажиров об исполнении договоров воздушной перевозки в новый срок, а также взыскал моральный вред и потребительский штраф. В дальнейшем решение суда устояло в Пермском краевом суде и Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.