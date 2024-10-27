Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник

Posted 27 октября, 12:50
Published 27 октября, 12:50
Modified 27 октября, 12:57
Updated 27 октября, 12:57
По данным Пермского ЦГМС, 28 октября в Пермском крае в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица.
В ночь на понедельник по прогнозу ожидается похолодание до -4…1°C, местами небольшие осадки (мокрый снег, снег). Ветер западных направлений, 2-7 м/с.
Завтра днем ожидается, что воздух согреется до -1…4 °C. Местами прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, снег).
В главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендуют на дорогах соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.