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Posted 27 октября, 12:50

Published 27 октября, 12:50

Modified 27 октября, 12:57

Updated 27 октября, 12:57

Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник

Туман и гололедица. В МЧС предупредили о плохой погоде в понедельник

27 октября 2024, 12:50
Фото: properm.ru
Синоптики прогнозируют похолодание и осадки — мокрый снег и дождь.

По данным Пермского ЦГМС, 28 октября в Пермском крае в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица.

В ночь на понедельник по прогнозу ожидается похолодание до -4…1°C, местами небольшие осадки (мокрый снег, снег). Ветер западных направлений, 2-7 м/с.

Завтра днем ожидается, что воздух согреется до -1…4 °C. Местами прогнозируются небольшие осадки (мокрый снег, снег).

В главном управлении МЧС России по Пермскому краю рекомендуют на дорогах соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.

#Происшествия#Прогноз погоды#Морозы#Туман#Гидрометеорологический прогноз
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