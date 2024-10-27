Умер пермский кот Крошик. Его пытались спасти от ожирения

«Самая страшная ночь в жизни. ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор. настолько эта мысль кажется…немыслимой», — написала на своей странице руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море.