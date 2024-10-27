Умер пермский кот Крошик. Его пытались спасти от ожирения

Posted 27 октября, 08:12
Published 27 октября, 08:12
Modified 27 октября, 11:02
Updated 27 октября, 11:02
Минувшей ночью умер кот Крошик. Ему стало плохо накануне во время реабилитации, кот начал задыхаться. Его экстренно госпитализировали в ветклинику и поместили в реанимационную камеру.
«Самая страшная ночь в жизни. ночь, когда не стало Крошика. Скажи мне кто-то пару дней назад, что Крошик умрет, я бы ни за что не поверила. До конца не верю до сих пор. настолько эта мысль кажется…немыслимой», — написала на своей странице руководитель пермского приюта «Матроскин» Галя Море.
Реабилитация и лечение Крошика начались два месяца назад. Тогда волонтеры отправили его восстанавливаться в реабилитационный центр DogMas. До этого кот находился в подвале больницы, где неравнодушные пермяки раскормили его до веса 17 кг. После этого животное стало худеть и сбросило почти 3 кг.
Пользователи соцсетей вчера начали писать, что причиной ухудшения состояния кота могли стать не только болезни, но и сама реабилитация — кот стремительно худел, что могло повредить его здоровью. Проведенное перед ухудшением состояния Крошика обследование показало наличие новообразование и плохое состояние органов.
Крошику было 12 лет.