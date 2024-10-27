Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья

Posted 27 октября, 04:34
Published 27 октября, 04:34
Modified 27 октября, 10:24
Updated 27 октября, 10:24
За 9 месяцев 2024 года Пермской таможней возбуждено 27 уголовных дел. Это на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали в ведомстве. Из общего числа дел на юридических лиц приходится 46%, на физических лиц — 20%, на индивидуальных предпринимателей — 19%, на должностных лиц — 15%.
Таможенники возбуждали следующие уголовные дела:
«Чаще всего совершаются правонарушения, связанные с несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров. Также не редки нарушением валютного законодательства, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров, недекларированием и недостоверным декларированием товаров, — приводит пресс-служба таможни слова заместителя начальника Пермской таможни Максима Степанова. — Предметами правонарушения наиболее часто выступали продукты питания, алкоголь, товары народного потребления». Здесь речь идет об административных правонарушениях
За 9 месяцев 2024 года возбуждено 1473 дела об административных правонарушениях (за 9 месяцев 2023 года — 1421).