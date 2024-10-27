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Posted 27 октября, 04:34

Published 27 октября, 04:34

Modified 27 октября, 10:24

Updated 27 октября, 10:24

Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья

Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья

27 октября 2024, 04:34
Фото: 1MI
Обычные граждане пытаются нелегально пронести через границу большое количество алкоголя и сигарет.

За 9 месяцев 2024 года Пермской таможней возбуждено 27 уголовных дел. Это на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали в ведомстве. Из общего числа дел на юридических лиц приходится 46%, на физических лиц — 20%, на индивидуальных предпринимателей — 19%, на должностных лиц — 15%.

 

Таможенники возбуждали следующие уголовные дела:

  • одно дело по статье 173.1 УК РФ по факту незаконного образования юридического лица;
  • одно дело по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ по факту нарушения валютного законодательства;
  • три дела по части 1 статьи 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей;
  • одно дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ по факту незаконного ввоза (контрабанды) на территорию Российской Федерации наркотического средства — тетрагидроканнабинол, массой 49,8 грамм;
  • 21 уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ, по фактам контрабанды, из которых 20 контрабанда лесоматериалов, 1 — товаров двойного назначения.

«Чаще всего совершаются правонарушения, связанные с несвоевременным представлением в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров. Также не редки нарушением валютного законодательства, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров, недекларированием и недостоверным декларированием товаров, — приводит пресс-служба таможни слова заместителя начальника Пермской таможни Максима Степанова. — Предметами правонарушения наиболее часто выступали продукты питания, алкоголь, товары народного потребления». Здесь речь идет об административных правонарушениях

За 9 месяцев 2024 года возбуждено 1473 дела об административных правонарушениях (за 9 месяцев 2023 года — 1421).

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#Происшествия#Общество#Экономика#Пермский край
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