Узнали, что чаще всего контрабандисты пытаются незаконно вывезти из Прикамья

За 9 месяцев 2024 года Пермской таможней возбуждено 27 уголовных дел. Это на 28% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, рассказали в ведомстве. Из общего числа дел на юридических лиц приходится 46%, на физических лиц — 20%, на индивидуальных предпринимателей — 19%, на должностных лиц — 15%.