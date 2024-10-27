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Posted 27 октября, 05:56

Published 27 октября, 05:56

Modified 27 октября, 05:59

Updated 27 октября, 05:59

В Прикамье до 1,5 миллионов рублей увеличили размер выплаты участникам СВО

В Прикамье до 1,5 миллионов рублей увеличили размер выплаты участникам СВО

27 октября 2024, 05:56
Фото: properm.ru
Сюжет
Спецоперация
Ранее размер региональной выплаты, заключившим контракт для службы в зоне СВО составлял 400 тыс. рублей.

В Пермском крае региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. О новом размере выплаты рассказали в пресс-службе правительства региона.

Эти деньги могут получить военнослужащие, заключившие в Пермском крае контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года.

С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей.

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#Общество#Спецоперация
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