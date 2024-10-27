В Прикамье до 1,5 миллионов рублей увеличили размер выплаты участникам СВО

В Пермском крае региональная единовременная выплата участникам специальной военной операции (СВО), которые заключили контракт с Минобороны РФ, увеличена с 400 тысяч рублей до 1,5 млн рублей. О новом размере выплаты рассказали в пресс-службе правительства региона.



Эти деньги могут получить военнослужащие, заключившие в Пермском крае контракт на службу в зоне СВО сроком на один год и более в период с 25 октября до 31 декабря 2024 года.



С учетом федеральной выплаты (400 тысяч рублей), выплата при заключении контракта в Пермском крае составит 1,9 млн рублей.