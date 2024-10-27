Выдано разрешение на застройку территории бывшего китайского рынка жильем

Весной 2023 года стало известно о сносе китайского рынка на ул. Кронштадской. На этом месте он работал с 2013 года. Один из самых популярных предпринимателей из Поднебесной, Сунь Лифэй, поделился, что на прежнем месте было очень холодно. Китайский рынок в Перми на протяжении последних десятилетий несколько раз переносили, уменьшали, ограничивали в территории. В итоге было принято решение о его сносе и застройке территории на улице Кронштадтской.