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Posted 27 октября, 07:09

Published 27 октября, 07:09

Modified 27 октября, 10:19

Updated 27 октября, 10:19

Выдано разрешение на застройку территории бывшего китайского рынка жильем

Выдано разрешение на застройку территории бывшего китайского рынка жильем

27 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI
Весной 2023 года стало известно о сносе китайского рынка на ул. Кронштадской.

Пермский застройщик ПЗСП получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Кронштадтской, 39, где ранее работал китайский рынок. Разрешительная документация была выдана 18 октября, сообщают журналисты «КоммерсантЪ-Прикамья». Общая жилая площадь будущего дома составит 49,6 тыс. кв. м, в нем также планируется коммерческая и офисная недвижимость.

Проект реализуют в четыре этапа: на первом этапе во II квартале 2027 года планируется сдать монолитную секцию ближе к ул. Кронштадтской. Дальнейшие предполагаемые сроки ввода по этапам строительства — последовательно в III и IV кварталах 2027 года и в I квартале 2028-го.

Весной 2023 года стало известно о сносе китайского рынка на ул. Кронштадской. На этом месте он работал с 2013 года. Один из самых популярных предпринимателей из Поднебесной, Сунь Лифэй, поделился, что на прежнем месте было очень холодно. Китайский рынок в Перми на протяжении последних десятилетий несколько раз переносили, уменьшали, ограничивали в территории. В итоге было принято решение о его сносе и застройке территории на улице Кронштадтской.

ПЗСП тогда же выкупил землю под зданиями у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находятся компании «Главкран» и СДМ). Участок в микрорайоне Данилиха составил 2,1 га, на нем планируется построить более 40 тыс. кв. м жилья — 6 домов разной этажности.

Территория застройки находилась в промзоне, где нельзя строить жилые здания.

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#Общество#Пермь#Пермский край
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