Выдано разрешение на застройку территории бывшего китайского рынка жильем

Posted 27 октября, 07:09
Published 27 октября, 07:09
Modified 27 октября, 10:19
Updated 27 октября, 10:19
Пермский застройщик ПЗСП получил разрешение на строительство многоквартирного жилого дома на ул. Кронштадтской, 39, где ранее работал китайский рынок. Разрешительная документация была выдана 18 октября, сообщают журналисты «КоммерсантЪ-Прикамья». Общая жилая площадь будущего дома составит 49,6 тыс. кв. м, в нем также планируется коммерческая и офисная недвижимость.
Проект реализуют в четыре этапа: на первом этапе во II квартале 2027 года планируется сдать монолитную секцию ближе к ул. Кронштадтской. Дальнейшие предполагаемые сроки ввода по этапам строительства — последовательно в III и IV кварталах 2027 года и в I квартале 2028-го.
Весной 2023 года стало известно о сносе китайского рынка на ул. Кронштадской. На этом месте он работал с 2013 года. Один из самых популярных предпринимателей из Поднебесной, Сунь Лифэй, поделился, что на прежнем месте было очень холодно. Китайский рынок в Перми на протяжении последних десятилетий несколько раз переносили, уменьшали, ограничивали в территории. В итоге было принято решение о его сносе и застройке территории на улице Кронштадтской.
ПЗСП тогда же выкупил землю под зданиями у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находятся компании «Главкран» и СДМ). Участок в микрорайоне Данилиха составил 2,1 га, на нем планируется построить более 40 тыс. кв. м жилья — 6 домов разной этажности.
Территория застройки находилась в промзоне, где нельзя строить жилые здания.