Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык

Posted 27 октября, 09:35
Published 27 октября, 09:35
Modified 27 октября, 09:37
Updated 27 октября, 09:37
Житель Краснокска ограбил магазин, чтобы устроить пикник, рассказывают в городском суде. Минувшим летом, жарким июльским утром 20-летний безработный мужчина внезапно понял, что лето на исходе, а он ни разу не организовал себе барбекю.
Накануне мужчина крепко выпил и ему очень хотелось опохмелиться и закусить. Чтобы удовлетворить острую потребность в обеде, он пошел в продуктовый супермаркет. Невзирая на возмущенный персонал магазина, он положил в рюкзак по упаковке свиного шашлыка и куриных крыльев.
Мужчина устроился берегу Камы, развел костер. На нем он пожарил похищенное мясо, искупался и провалился в сладкий сон до самого вечера.
На следующее утро любителя барбекю задержала полиция. Мужчина признался в краже полуфабрикатов, раскаялся и даже частично возместил магазину причиненный ущерб.
Сейчас уголовное дело о краже шашлыка слушают в Краснокамском суде.