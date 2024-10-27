properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября, 09:35

Published 27 октября, 09:35

Modified 27 октября, 09:37

Updated 27 октября, 09:37

Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык

Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык

27 октября 2024, 09:35
Фото: 1MI
Мужчина захотел устроить барбекю и отправился грабить магазин.

Житель Краснокска ограбил магазин, чтобы устроить пикник, рассказывают в городском суде. Минувшим летом, жарким июльским утром 20-летний безработный мужчина внезапно понял, что лето на исходе, а он ни разу не организовал себе барбекю.

Накануне мужчина крепко выпил и ему очень хотелось опохмелиться и закусить. Чтобы удовлетворить острую потребность в обеде, он пошел в продуктовый супермаркет. Невзирая на возмущенный персонал магазина, он положил в рюкзак по упаковке свиного шашлыка и куриных крыльев.

Мужчина устроился берегу Камы, развел костер. На нем он пожарил похищенное мясо, искупался и провалился в сладкий сон до самого вечера.

На следующее утро любителя барбекю задержала полиция. Мужчина признался в краже полуфабрикатов, раскаялся и даже частично возместил магазину причиненный ущерб.

Сейчас уголовное дело о краже шашлыка слушают в Краснокамском суде.

Вынесен приговор дачному вору из Краснокамска
Узнать подробнее
#Происшествия#Общество#Суд#Пермский край#Прокуратура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика