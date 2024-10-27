Жителя Краснокамска судят за украденный шашлык

Житель Краснокска ограбил магазин, чтобы устроить пикник, рассказывают в городском суде. Минувшим летом, жарким июльским утром 20-летний безработный мужчина внезапно понял, что лето на исходе, а он ни разу не организовал себе барбекю.



Накануне мужчина крепко выпил и ему очень хотелось опохмелиться и закусить. Чтобы удовлетворить острую потребность в обеде, он пошел в продуктовый супермаркет. Невзирая на возмущенный персонал магазина, он положил в рюкзак по упаковке свиного шашлыка и куриных крыльев.



Мужчина устроился берегу Камы, развел костер. На нем он пожарил похищенное мясо, искупался и провалился в сладкий сон до самого вечера.



На следующее утро любителя барбекю задержала полиция. Мужчина признался в краже полуфабрикатов, раскаялся и даже частично возместил магазину причиненный ущерб.



Сейчас уголовное дело о краже шашлыка слушают в Краснокамском суде.