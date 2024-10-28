100 лет дружбы России и Туниса: жители севера Африки любят русских

Дружеские отношения между Россией и северной Африкой установились более ста лет назад, когда в 1921 году в эти земли пришла русская эскадра императорского флота. Тысячи русских дворян, спасавшихся от революции, поселились здесь. Они активно строили дома, занимались врачебной практикой, преподавали — все это отразилось на истории Туниса. И по сей день эти страны взаимодействуют не только в туристической сфере, но и в области политики и экономики.