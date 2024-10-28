100 лет дружбы России и Туниса: жители севера Африки любят русских

Posted 28 октября, 12:16
Published 28 октября, 12:16
Modified 28 октября, 12:16
Updated 28 октября, 12:16
Дружеские отношения между Россией и северной Африкой установились более ста лет назад, когда в 1921 году в эти земли пришла русская эскадра императорского флота. Тысячи русских дворян, спасавшихся от революции, поселились здесь. Они активно строили дома, занимались врачебной практикой, преподавали — все это отразилось на истории Туниса. И по сей день эти страны взаимодействуют не только в туристической сфере, но и в области политики и экономики.
Как отметил руководитель представительства Россотрудничества в Тунисе Юрий Зайцев, сегодня Россия находится на этапе перезапуска отношений с Тунисской Республикой. В 2023 году страну посетил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, благодаря чему взаимный интерес государств к сотрудничеству увеличился. Тунис проявляет заинтересованность в инвестпроектах из России и готов поставлять свою продукцию на российский рынок.
Для россиян Тунис является популярным туристическим направлением. Любителей экзотического отдыха привлекают живописное морское побережье, древние руины разных эпох, миллионы оливковых деревьев. Стоит отметить, что в Тунисе дружелюбно относятся к русским.
Продолжается и взаимное культурное обогащение. Предприниматель Мехди Дусс поделился, что именно в России он научился быть терпеливым.
Права женщин в Тунисе полностью защищены. Президент Тунисско-Российской торгово-промышленной палаты Христина Романенко рассказала о подписании партнерского соглашения в области космических технологий между тунисской корпорацией Telnet Holding и Роскосмосом.
Еще в античные времена на территории северной Африки находился Карфаген, который воевал с Римом за власть во всем мире. Уже в тот период там произошел первый конфликт античных сверхдержав за формирование однополярного мира.
О том, как живут и отдыхают русские в Тунисе и как зародилась дружба между странами, — в новом выпуске «Тунис» из документального цикла «Новый мир».