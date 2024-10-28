Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье

Posted 28 октября, 05:35
Published 28 октября, 05:35
Modified 28 октября, 05:38
Updated 28 октября, 05:38
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить, как прошла проверка по ситуации со строительством мечети в пермской Курье. Напомним, жители микрорайона выступили против возведения религиозного сооружения.
В комментариях в аккаунте приемной руководителя Следкома «ВКонтакте» жители Верхней Курьи писали обращение. По их словам, мечеть может стать местом скопления мигрантов. Кроме того, «на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается».
Ранее Бастрыкин поручал представить доклад по ситуации, и краевой СУ СК организовал процессуальную проверку. Теперь глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.