Бастрыкин ждет результаты проверки по ситуации со строительством мечети в Курье

В комментариях в аккаунте приемной руководителя Следкома «ВКонтакте» жители Верхней Курьи писали обращение. По их словам, мечеть может стать местом скопления мигрантов. Кроме того, «на территории района отсутствуют медицинские учреждения, отмечается нехватка мест в детских садах и секциях, однако мер к строительству объектов социальной инфраструктуры не принимается».