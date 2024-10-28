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Posted 28 октября, 11:59

Published 28 октября, 11:59

Modified 28 октября, 12:01

Updated 28 октября, 12:01

Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?

Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?

28 октября 2024, 11:59
Фото: ideogram.ai
Сюжет
Коронавирус
По социальным сетям распространяется информация о высоком уровне смертности людей от данного штамма COVID-19.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

По социальным сетям стала распространяться информация о штамме коронавируса «Дельта», который якобы является «ядовитым» и приводит к большому количеству летальных случаев. В распространяемом посте утверждается, что необходимо носить двойные маски и даже в открытых пространствах соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми. Штамм «Дельта» якобы не обитает в полости носоглотки, а сразу проникает в легкие, при этом часто не выражается никакими симптомами.

Однако главный вирусолог Москвы Николай Малышев опроверг эти данные, заявив, что распространяющееся предупреждение является лишь информационным шумом. По словам специалиста, штамм с очень высокой смертностью не может протекать бессимптомно. В медицинской литературе и журналах научных публикаций на эту тему нет.

Штамм «Дельта» в России не является новым — эпидемиологи обнаружили его одним из первых. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщали, что данный вариант коронавируса почти полностью исчез.

#Общество#Коронавирус#Роспотребнадзор
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