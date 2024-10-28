Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?

По социальным сетям стала распространяться информация о штамме коронавируса «Дельта», который якобы является «ядовитым» и приводит к большому количеству летальных случаев. В распространяемом посте утверждается, что необходимо носить двойные маски и даже в открытых пространствах соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми. Штамм «Дельта» якобы не обитает в полости носоглотки, а сразу проникает в легкие, при этом часто не выражается никакими симптомами.