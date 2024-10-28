Чрезвычайно опасный штамм коронавируса «Дельта» угрожает россиянам: правда ли это?

Posted 28 октября, 11:59
Published 28 октября, 11:59
Modified 28 октября, 12:01
Updated 28 октября, 12:01
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
По социальным сетям стала распространяться информация о штамме коронавируса «Дельта», который якобы является «ядовитым» и приводит к большому количеству летальных случаев. В распространяемом посте утверждается, что необходимо носить двойные маски и даже в открытых пространствах соблюдать дистанцию в 1,5 метра между людьми. Штамм «Дельта» якобы не обитает в полости носоглотки, а сразу проникает в легкие, при этом часто не выражается никакими симптомами.
Однако главный вирусолог Москвы Николай Малышев опроверг эти данные, заявив, что распространяющееся предупреждение является лишь информационным шумом. По словам специалиста, штамм с очень высокой смертностью не может протекать бессимптомно. В медицинской литературе и журналах научных публикаций на эту тему нет.
Штамм «Дельта» в России не является новым — эпидемиологи обнаружили его одним из первых. В марте 2022 года в Роспотребнадзоре сообщали, что данный вариант коронавируса почти полностью исчез.