Ефимов: В рамках программы КРТ 354 гектара территорий Москвы будут преобразованы

В рамках комплексного развития территорий предусмотрено создание многофункциональных жилых комплексов на местах бывших промышленных объектов и неэффективно используемых участков. На этих новых территориях будут построены дороги, современные жилые здания и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В Москве сейчас реализуется 236 проектов КРТ, которые находятся на разных стадиях выполнения и охватывают более 3,1 тысячи гектаров. Эти меры инициированы мэром Москвы Сергеем Собяниным.