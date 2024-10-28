Ефимов: В рамках программы КРТ 354 гектара территорий Москвы будут преобразованы

Posted 28 октября, 18:53
Published 28 октября, 18:53
Modified 28 октября, 18:53
Updated 28 октября, 18:53
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что в рамках данной программы будет реализовано 14 проектов на территории площадью почти 354 гектара.
Новые жилые строения для программы реновации появятся в таких административных округах, как Западный, Зеленоградский, Северный, Северо-Восточный, Северо-Западный и Юго-Восточный, информирует mos.ru.
Ефимов также добавил, что новые комплексы будут благоустроены и озеленены, а во дворах будет созданы площадки для детских игр и занятий спортом на свежем воздухе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал о планах реализации 14 проектов КРТ, в рамках которых будет построено почти 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Из этого объема около 5,7 миллиона квадратных метров займут жилые помещения, включая коммерческие объекты, а примерно 2,5 миллиона квадратных метров отведут под общественные и социальные здания. Площадь будущих производственных объектов превысит один миллион квадратных метров.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что новые жилищные комплексы, создаваемые в рамках программы реновации, предоставят просторные квартиры с высококачественной отделкой для примерно 20 тысяч москвичей. На первых этажах этих зданий запланировано открытие магазинов, аптек, кафе, салонов красоты и других социальных объектов, что значительно улучшит качество жизни и обеспечит более широкий доступ к товарам и услугам для жителей столицы.
В рамках комплексного развития территорий предусмотрено создание многофункциональных жилых комплексов на местах бывших промышленных объектов и неэффективно используемых участков. На этих новых территориях будут построены дороги, современные жилые здания и вся необходимая инфраструктура для комфортного проживания. В Москве сейчас реализуется 236 проектов КРТ, которые находятся на разных стадиях выполнения и охватывают более 3,1 тысячи гектаров. Эти меры инициированы мэром Москвы Сергеем Собяниным.