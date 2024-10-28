Фигуристы из Пермского края стали победителями этапа Гран При в Магнитогорске

Posted 28 октября, 04:57
Published 28 октября, 04:57
Modified 28 октября, 06:39
Updated 28 октября, 06:39
Спортсмены из Пермского края завоевали золотые медали на этапе Гран При России по фигурному катанию в Магнитогорске.
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко по итогам соревнований набрали 211,8 балла. Они стали лучшими в произвольной программе и заняли второе место в короткой программе. Серебряную медаль этапа Гран При получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из Москвы, а бронзу — Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга.
Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Пермского края, спортсмены тренируются в группе Павла Слюсаренко, под руководством Егора Закроева. Выступление пары в Магнитогорске можно посмотреть на официальном Rutube-канале Первого канала по ссылке.