Фигуристы из Пермского края стали победителями этапа Гран При в Магнитогорске

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко по итогам соревнований набрали 211,8 балла. Они стали лучшими в произвольной программе и заняли второе место в короткой программе. Серебряную медаль этапа Гран При получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из Москвы, а бронзу — Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга.