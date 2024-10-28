properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 04:57

Published 28 октября, 04:57

Modified 28 октября, 06:39

Updated 28 октября, 06:39

Спортсмены из Пермского края завоевали золото Гран При по фигурному катанию

Фигуристы из Пермского края стали победителями этапа Гран При в Магнитогорске

28 октября 2024, 04:57
Фото: Фигурное катание на Первом / Rutube

Спортсмены из Пермского края завоевали золото Гран При по фигурному катанию

Пара стала лучшей в произвольной программе и заняла второе место в короткой программе.

Спортсмены из Пермского края завоевали золотые медали на этапе Гран При России по фигурному катанию в Магнитогорске.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко по итогам соревнований набрали 211,8 балла. Они стали лучшими в произвольной программе и заняли второе место в короткой программе. Серебряную медаль этапа Гран При получили Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из Москвы, а бронзу — Алиса Блинникова и Алексей Карпов из Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Пермского края, спортсмены тренируются в группе Павла Слюсаренко, под руководством Егора Закроева. Выступление пары в Магнитогорске можно посмотреть на официальном Rutube-канале Первого канала по ссылке.

#Спорт#Видео#Пермь#Фигурное катание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика