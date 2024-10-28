ФОМС: Внедрение ЦМП — шаг к повышению продолжительности жизни

Собрав данные и обеспечив мгновенный доступ к нужной информации для врачей и пациентов, повышая качество медицинского обслуживания и адаптируя его под индивидуальные потребности, осуществляется переход на новый, более высокий уровень заботы о здоровье застрахованных. Это, в свою очередь, будет способствовать выполнению национальной задачи, поставленной президентом России, по увеличению средней продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.