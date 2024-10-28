ФОМС: Внедрение ЦМП — шаг к повышению продолжительности жизни

Posted 28 октября, 14:45
Published 28 октября, 14:45
Modified 28 октября, 14:45
Updated 28 октября, 14:45
В ходе мероприятия председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин рассказал, что внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) повысит качество медицинских услуг для застрахованных в системе ОМС и будет способствовать достижению национальной цели — увеличению средней продолжительности жизни до 78 лет.
Для создания персонализированного учета данных застрахованных в ОМС был запущен федеральный регистр застрахованных лиц, который объединил информацию из 86 региональных сегментов Российской Федерации. Это позволило перейти к формированию цифровых полисов ОМС и отказаться от бумажных и пластиковых носителей.
Следующий шаг на пути цифровизации — проектирование и внедрение цифрового медицинского профиля, представляющего собой гибридное хранилище данных, которое будет наполняться информацией из различных медицинских систем.
Илья Баланин отметил: в ФОМС уверены, что качественный анализ данных, который будет содержаться в цифровом медицинском профиле, даст возможность перейти к новому этапу планирования, учитывая все особенности и потребности в требуемых объемах медицинской помощи.
Собрав данные и обеспечив мгновенный доступ к нужной информации для врачей и пациентов, повышая качество медицинского обслуживания и адаптируя его под индивидуальные потребности, осуществляется переход на новый, более высокий уровень заботы о здоровье застрахованных. Это, в свою очередь, будет способствовать выполнению национальной задачи, поставленной президентом России, по увеличению средней продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.
Реализация сервисов информационного сопровождения застрахованных на федеральном уровне, основанных на данных ЦМП, поможет выявлять граждан с подозрением на серьезные болезни, упростит процесс управления пациентами с хроническими заболеваниями и повысит осведомленность граждан благодаря индивидуально подобранным рекомендациям по профилактике и раннему выявлению заболеваний.
Для граждан информация о необходимости регистрации на диспансерное наблюдение и приглашении на диспансеризацию будет поступать через платформу «Госуслуги», а также будет использована страховыми представителями для улучшения качества страхового сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи.