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Posted 28 октября, 14:45

Published 28 октября, 14:45

Modified 28 октября, 14:45

Updated 28 октября, 14:45

ФОМС: Внедрение ЦМП — шаг к повышению продолжительности жизни

ФОМС: Внедрение ЦМП — шаг к повышению продолжительности жизни

28 октября 2024, 14:45
Фото: пресс-служба ФОМС
В рамках 3-го Национального конгресса с международным участием «Национальное здравоохранение» состоялся круглый стол «Единая цифровая платформа „Здоровье“: шаг в будущее медицины».

В ходе мероприятия председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин рассказал, что внедрение цифрового медицинского профиля (ЦМП) повысит качество медицинских услуг для застрахованных в системе ОМС и будет способствовать достижению национальной цели — увеличению средней продолжительности жизни до 78 лет.

Для создания персонализированного учета данных застрахованных в ОМС был запущен федеральный регистр застрахованных лиц, который объединил информацию из 86 региональных сегментов Российской Федерации. Это позволило перейти к формированию цифровых полисов ОМС и отказаться от бумажных и пластиковых носителей.

Следующий шаг на пути цифровизации — проектирование и внедрение цифрового медицинского профиля, представляющего собой гибридное хранилище данных, которое будет наполняться информацией из различных медицинских систем.

Илья Баланин отметил: в ФОМС уверены, что качественный анализ данных, который будет содержаться в цифровом медицинском профиле, даст возможность перейти к новому этапу планирования, учитывая все особенности и потребности в требуемых объемах медицинской помощи.

Собрав данные и обеспечив мгновенный доступ к нужной информации для врачей и пациентов, повышая качество медицинского обслуживания и адаптируя его под индивидуальные потребности, осуществляется переход на новый, более высокий уровень заботы о здоровье застрахованных. Это, в свою очередь, будет способствовать выполнению национальной задачи, поставленной президентом России, по увеличению средней продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году.

Реализация сервисов информационного сопровождения застрахованных на федеральном уровне, основанных на данных ЦМП, поможет выявлять граждан с подозрением на серьезные болезни, упростит процесс управления пациентами с хроническими заболеваниями и повысит осведомленность граждан благодаря индивидуально подобранным рекомендациям по профилактике и раннему выявлению заболеваний.

Для граждан информация о необходимости регистрации на диспансерное наблюдение и приглашении на диспансеризацию будет поступать через платформу «Госуслуги», а также будет использована страховыми представителями для улучшения качества страхового сопровождения на всех этапах получения медицинской помощи.

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