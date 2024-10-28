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Posted 28 октября, 13:37

Published 28 октября, 13:37

Modified 28 октября, 13:39

Updated 28 октября, 13:39

В Перми инвалид через суд получил от УК 40 тыс. рублей

Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках

28 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI

В Перми инвалид через суд получил от УК 40 тыс. рублей

Сюжет
Коммунальный рай
Также «управляйку» оштрафовали на 20 тысяч за игнорирование требований заявителя.

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом первой группы, о нарушении ее прав. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.

Из-за плохого содержания управляющей компанией входных групп многоквартирного жилого дома весной 2021 года, заявитель при входе в подъезд поскользнулась на покрытых льдом ступеньках и получила травму.

В добровольном порядке управляющая компания возместила гражданке материальный ущерб в виде затрат на лечение, однако компенсировать причиненный моральный вред отказалась.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, компенсации морального вреда.

Орджоникидзевский районный суд Перми требований прокурора удовлетворил. В пользу заявителя взыскана денежная компенсация в размере 40 тыс. рублей. Также управляющая компания должна уплатить штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 20 тыс. рублей.

В Перми генеральный директор ООО УК «Владимирский» предстанет перед судом, сообщили в региональном следкоме. Судя по открытым данным, речь идет о Сергее Харченко, возглавлявшем коммунальное предприятие в 2021–2022 годах.

Харченко после ЧП с гибелью 15-летней девушки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На время расследования Харченко избирался залог в 1,5 млн рублей.

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