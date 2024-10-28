Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках

Харченко после ЧП с гибелью 15-летней девушки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На время расследования Харченко избирался залог в 1,5 млн рублей.