Инвалид из Перми добилась от управляющей компании выплат за падение на ступеньках

Posted 28 октября, 13:37
Published 28 октября, 13:37
Modified 28 октября, 13:39
Updated 28 октября, 13:39
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку по обращению местной жительницы, являющейся инвалидом первой группы, о нарушении ее прав. О результатах проверки сообщает пресс-служба ведомства.
Из-за плохого содержания управляющей компанией входных групп многоквартирного жилого дома весной 2021 года, заявитель при входе в подъезд поскользнулась на покрытых льдом ступеньках и получила травму.
В добровольном порядке управляющая компания возместила гражданке материальный ущерб в виде затрат на лечение, однако компенсировать причиненный моральный вред отказалась.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, компенсации морального вреда.
Орджоникидзевский районный суд Перми требований прокурора удовлетворил. В пользу заявителя взыскана денежная компенсация в размере 40 тыс. рублей. Также управляющая компания должна уплатить штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 20 тыс. рублей.
В Перми генеральный директор ООО УК «Владимирский» предстанет перед судом, сообщили в региональном следкоме. Судя по открытым данным, речь идет о Сергее Харченко, возглавлявшем коммунальное предприятие в 2021–2022 годах.
Харченко после ЧП с гибелью 15-летней девушки было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). На время расследования Харченко избирался залог в 1,5 млн рублей.