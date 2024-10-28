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Posted 28 октября, 08:05

Published 28 октября, 08:05

Modified 28 октября, 09:13

Updated 28 октября, 09:13

В мэрию поступило два предложения о присвоении особого статуса пермским деревьям

Известны первые результаты инициативы о присвоении охранного статуса деревьям в Перми

28 октября 2024, 08:05
Фото: ideogram.ai

В мэрию поступило два предложения о присвоении особого статуса пермским деревьям

Сюжет
Экология
Свои предложения городским властям могут направить и пермяки.

За месяц работы специальной комиссии по защите особо охраняемых деревьев в Перми поступило два предложения по присвоению деревьям охранного статуса. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщили в пресс-службе администрации города. О начале действия специальной комиссии говорилось в конце сентября.

В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что заседания комиссии еще не проводились. Ранее стало известно, что охранным статусом будут наделены зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. На прошлой неделе в администрации Перми сообщили, что пермяки смогут направить в управление по экологии и природопользованию свои предложения по присвоению охранного статуса деревьям или кустарникам.

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#Общество#Пермь#Экология#Администрация Перми#Природа
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