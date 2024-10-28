Известны первые результаты инициативы о присвоении охранного статуса деревьям в Перми

В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что заседания комиссии еще не проводились. Ранее стало известно, что охранным статусом будут наделены зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. На прошлой неделе в администрации Перми сообщили, что пермяки смогут направить в управление по экологии и природопользованию свои предложения по присвоению охранного статуса деревьям или кустарникам.