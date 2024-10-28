Известны первые результаты инициативы о присвоении охранного статуса деревьям в Перми

Posted 28 октября, 08:05
Published 28 октября, 08:05
Modified 28 октября, 09:13
Updated 28 октября, 09:13
За месяц работы специальной комиссии по защите особо охраняемых деревьев в Перми поступило два предложения по присвоению деревьям охранного статуса. Об этом корреспонденту Properm.ru сообщили в пресс-службе администрации города. О начале действия специальной комиссии говорилось в конце сентября.
В городском управлении по экологии и природопользованию рассказали, что заседания комиссии еще не проводились. Ранее стало известно, что охранным статусом будут наделены зеленые насаждения, которые относятся к редким и особо охраняемым видам, имеют культурную, историческую и природную ценность. На прошлой неделе в администрации Перми сообщили, что пермяки смогут направить в управление по экологии и природопользованию свои предложения по присвоению охранного статуса деревьям или кустарникам.