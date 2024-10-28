Китайское кладбище в Перми внесли в госреестр объектов культурного наследия

Posted 28 октября, 05:30
Published 28 октября, 05:30
Modified 28 октября, 05:32
Updated 28 октября, 05:32
Инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края включила ансамбль «Захоронения граждан КНР» в Единый госреестр ОКН народов РФ. Приказ опубликован на сайте ведомства на прошлой неделе, 24 октября, первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Памятник «Захоронения граждан КНР» — это памятное место. Китайское кладбище находится в Перми на Верхнемуллинском кладбище (ул. 4-я Кордонная). Первые захоронения здесь начались в 1956 году, а последние произошли в середине 1990-х годов. В месте захоронения граждан КНР установлена бетонная стела с мраморной плитой. На ней размещен текст на русском и китайском языках о вечной памяти захороненных, датированный 15 июля 1963 года.
О планах по признанию китайского кладбища в Перми объектом культурного наследия стало известно прошлой осенью.