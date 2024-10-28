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Posted 28 октября, 05:30

Published 28 октября, 05:30

Modified 28 октября, 05:32

Updated 28 октября, 05:32

сообщество ТОС «Ипподром»

Китайское кладбище в Перми внесли в госреестр объектов культурного наследия

28 октября 2024, 05:30
Фото: vk.com/public210650154
сообщество ТОС «Ипподром»

Китайское кладбище в Перми включено в реестр объектов культурного наследия РФ

О планах сделать это стало известно осенью 2023 года.

Инспекция по охране объектов культурного наследия (ОКН) Пермского края включила ансамбль «Захоронения граждан КНР» в Единый госреестр ОКН народов РФ. Приказ опубликован на сайте ведомства на прошлой неделе, 24 октября, первым обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Памятник «Захоронения граждан КНР» — это памятное место. Китайское кладбище находится в Перми на Верхнемуллинском кладбище (ул. 4-я Кордонная). Первые захоронения здесь начались в 1956 году, а последние произошли в середине 1990-х годов. В месте захоронения граждан КНР установлена бетонная стела с мраморной плитой. На ней размещен текст на русском и китайском языках о вечной памяти захороненных, датированный 15 июля 1963 года.

Фото: приказ Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края

О планах по признанию китайского кладбища в Перми объектом культурного наследия стало известно прошлой осенью.

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#Общество#Пермь#Кладбище#Объект культурного наследия#Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья
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