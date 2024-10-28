МЧС: туман и гололедица ожидаются в Пермском крае

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Если вы заметили пожар или другое происшествие, немедленно сообщите о нем по номерам вызова экстренных служб 01, 101 или 112, звонок бесплатный.