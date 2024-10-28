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Posted 28 октября, 11:19

Published 28 октября, 11:19

Modified 28 октября, 11:21

Updated 28 октября, 11:21

МЧС Пермского края предупреждает о тумане и гололедице 29 октября

МЧС: туман и гололедица ожидаются в Пермском крае

28 октября 2024, 11:19
Фото: properm.ru

МЧС Пермского края предупреждает о тумане и гололедице 29 октября

О происшествиях немедленно сообщайте по номеру 112.

Ночью и в первой половине дня 29 октября в Прикамье ожидаются туман и гололедно-изморозевые отложения. Такие данные со ссылкой на прогноз синоптиков публикует пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Водителям нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Если вы заметили пожар или другое происшествие, немедленно сообщите о нем по номерам вызова экстренных служб 01, 101 или 112, звонок бесплатный.

Ранее пермские синоптики рассказали, что жителей региона ждут снегопады и гололедица на этой неделе.

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