МЧС: туман и гололедица ожидаются в Пермском крае

Posted 28 октября, 11:19
Published 28 октября, 11:19
Modified 28 октября, 11:21
Updated 28 октября, 11:21
Ночью и в первой половине дня 29 октября в Прикамье ожидаются туман и гололедно-изморозевые отложения. Такие данные со ссылкой на прогноз синоптиков публикует пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Водителям нужно соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также держать дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе проезжей части. Если вы заметили пожар или другое происшествие, немедленно сообщите о нем по номерам вызова экстренных служб 01, 101 или 112, звонок бесплатный.
Ранее пермские синоптики рассказали, что жителей региона ждут снегопады и гололедица на этой неделе.