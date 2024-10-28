Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей

Posted 28 октября, 09:01
Published 28 октября, 09:01
Modified 28 октября, 09:03
Updated 28 октября, 09:03
В арбитражный суд Москвы 16 и 21 октября поступили два иска Минобороны РФ к пермскому телефонному заводу «Телта». Согласно информации из судебной картотеки, военное ведомство взыскивает с поставщика неустойку на суммы 5,24 млн рублей и 4,79 млн рублей.
Кроме этого в тот же суд поступили два иска ФГУП «18 Центральный Научно-Исследовательский Институт» Минобороны РФ. Один из них — о взыскании в порядке упрощенного производства 73,3 тыс. рублей. Второй пока не принят к производству, предмет иска неизвестен.
24 октября арбитражный суд Москвы опубликовал решение по иску «Воентелекома» к «Телте». Заказчик требовал с поставщика неустойку за нарушение срока предоставления расчетно-калькуляционных материалов за период с 26 ноября 2022 года по 5 мая 2024 года в размере 6,57 млн рублей и неустойку за период с 21 мая 2024 года по дату фактического исполнения обязательства. А также неустойку за нарушение срока поставки товара за тот же период с в размере 5,990 млн рублей и неустойки за период с 21 мая по дату фактического исполнения обязательства по поставке товара.
Суд удовлетворил требования «Воентелекома» и взыскал с «Телты» 7,83 млн рублей и 7,11 млн рублей, т. е в целом 14,94 млн рублей.
Как говорится в решении, было выявлено завышение цены товара, поставляемого пермским заводом. После чего заказчик вернул пермскому предприятию для устранения выявленных замечаний. Однако этого сделано не было. Как указывает истец в обоснование заявленных исковых требований, в нарушение условий договора расчетно-калькуляционные материалы не были представлены «Телтой» в установленный срок, кроме того, поставка товара была осуществлена не в полном объеме.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Находясь в колонии по приговору о хищении 1,6 млрд рублей денег Минобороны он дал показания на Шамарина о взятке о топ-менеджеров «Телты».
С 2022 года Минобороны активно судится с пермским телефонным заводом. За это время было подано десять исков от самого военного ведомства и несколько — от связанных с ним структур. Общий объем требований военных заказчиков к «Телте» в судах превышает 100 млн рублей.