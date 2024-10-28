Минобороны вышло с исками к «Телте» еще на 10 миллионов рублей

Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Сегодня стало известно, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина. Находясь в колонии по приговору о хищении 1,6 млрд рублей денег Минобороны он дал показания на Шамарина о взятке о топ-менеджеров «Телты».