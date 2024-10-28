«Муж ушел, а я в онкологии с сыном». Мать шести детей обратилась за помощью

Posted 28 октября, 12:23
Published 28 октября, 12:23
Modified 28 октября, 18:49
Updated 28 октября, 18:49
Многодетная семья живет в городе Александровске Пермского края. Старшие близняшки Аня и Маша, им только что исполнилось 14 лет, семилетняя Веста, пятилетняя Весна и маленький Ярослав — ему два года — сейчас дома, с няней.
Мама Оксана с еще одним ребенком, девятилетним сыном Евсеем лежат в онкологическом стационаре в Перми. История Евсея похожа на истории многих других тяжелобольных ребят: ничего не предвещало, был весел, здоров, ходил в детский сад, нянчился с младшей сестрой.
В августе 2020 года Евсею вдруг стало плохо, у мальчика закружилась и заболела голова, его стало рвать. Мама обратилась к врачу, и врач дала направление на МРТ. Исследование показало опухоль головного мозга. Через четыре дня нас Оксану с Евсеем отправили в Москву на операцию, где страшный диагноз подтвердился: злокачественная опухоль с множеством метастаз. Мальчику сделали операцию, а после операции год лечились в Перми.
«Муж не хотел, чтобы я уезжала с ребенком, а его оставляла на хозяйстве с другими детьми, — вспоминает Оксана, — пошла из-за этого ругань у нас». Год лечения в Перми и постоянных разъездов Александровск — Пермь — дался семье непросто. В 2021 году болезнь отступила, наступила ремиссия. Болезнь дала передышку, и про рак уже как будто забыли, спокойно жили, строили новые планы, в 2022 году родился Ярослав. Но, видимо, трещина в семье уже стала серьезной. В 2023 году, по словам Оксаны, она не выдержала постоянных скандалов и ссор, они с мужем развелись.
А в 2024 году опухоль в голове Евсея снова стала расти. В мае 2024 года мальчику начали курс химиотерапии. И семья оказалась в невероятно сложной жизненной ситуации. Помочь некому, одна неработающая мама, шесть детей. Евсею необходимо специализированное питание, лекарственную помощь он получает в больнице.
Оплата проезда из Александровска в Пермь и обратно (дорога туда и обратно занимает 3-4 часа и стоит 5 тыс. рублей). Детей надо кормить и одевать. Социальный фонд России почему-то сократил пособия до 50% от прожиточного минимума.
Няне, которая сидит с детьми, тоже надо платить, это минимум 600 рублей в день. «Напишите про нас, пожалуйста, — обратилась в редакцию Оксана, — может, кто-то захочет и сможет помочь. В фондах нам не помогут, лекарства мы получаем».
В министерстве социального развития Пермского края на запрос Properm.ru сообщили, что с 24 октября 2024 года семья Зеуновых переведена на комплексное социальное сопровождение, ситуация находится на особом контроле социальной службы. Семья ежемесячно получает меры социальной поддержки на детей.
А основная сложность состоит в значительных расходах на проезд из Александровска в Пермь к месту лечения ребенка. Министерство социального развития Пермского края в связи со сложившейся ситуацией приняло решение заключить с многодетной мамой социальный контракт на полгода. Благодаря этому контракту семье ежемесячно будет предоставляться материальная помощь.
Социальный контракт — это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. Для его получения Оксане надо будет зарегистрировать ИП или самозанятость, пройти обучение, процесс небыстрый, но женщина очень рассчитывает на эту и любую другую помощь.