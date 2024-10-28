«Муж ушел, а я в онкологии с сыном». Мать шести детей обратилась за помощью

«Муж не хотел, чтобы я уезжала с ребенком, а его оставляла на хозяйстве с другими детьми, — вспоминает Оксана, — пошла из-за этого ругань у нас». Год лечения в Перми и постоянных разъездов Александровск — Пермь — дался семье непросто. В 2021 году болезнь отступила, наступила ремиссия. Болезнь дала передышку, и про рак уже как будто забыли, спокойно жили, строили новые планы, в 2022 году родился Ярослав. Но, видимо, трещина в семье уже стала серьезной. В 2023 году, по словам Оксаны, она не выдержала постоянных скандалов и ссор, они с мужем развелись.