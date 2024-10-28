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Posted 28 октября, 12:23

Published 28 октября, 12:23

Modified 28 октября, 18:49

Updated 28 октября, 18:49

В Перми многодетная семья с тяжелобольным ребенком нуждается в помощи

«Муж ушел, а я в онкологии с сыном». Мать шести детей обратилась за помощью

28 октября 2024, 12:23
Фото: Оксаны Зеуновой

В Перми многодетная семья с тяжелобольным ребенком нуждается в помощи

В редакцию Propem.ru обратилась мать шести детей Оксана Зеунова. У одного из её сыновей — рак головного мозга. Она решила рассказать свою историю от отчаяния и в надежде, что ей помогут.

Многодетная семья живет в городе Александровске Пермского края. Старшие близняшки Аня и Маша, им только что исполнилось 14 лет, семилетняя Веста, пятилетняя Весна и маленький Ярослав — ему два года — сейчас дома, с няней.

Мама Оксана с еще одним ребенком, девятилетним сыном Евсеем лежат в онкологическом стационаре в Перми. История Евсея похожа на истории многих других тяжелобольных ребят: ничего не предвещало, был весел, здоров, ходил в детский сад, нянчился с младшей сестрой.

Евсей с младшей сестрой — до того, как ему поставили страшный диагнозЕвсей с младшей сестрой — до того, как ему поставили страшный диагноз
Евсей с младшей сестрой — до того, как ему поставили страшный диагноз. Фото: из личных архивов Оксаны Зеуновой

В августе 2020 года Евсею вдруг стало плохо, у мальчика закружилась и заболела голова, его стало рвать. Мама обратилась к врачу, и врач дала направление на МРТ. Исследование показало опухоль головного мозга. Через четыре дня нас Оксану с Евсеем отправили в Москву на операцию, где страшный диагноз подтвердился: злокачественная опухоль с множеством метастаз. Мальчику сделали операцию, а после операции год лечились в Перми.

«Муж не хотел, чтобы я уезжала с ребенком, а его оставляла на хозяйстве с другими детьми, — вспоминает Оксана, — пошла из-за этого ругань у нас». Год лечения в Перми и постоянных разъездов Александровск — Пермь — дался семье непросто. В 2021 году болезнь отступила, наступила ремиссия. Болезнь дала передышку, и про рак уже как будто забыли, спокойно жили, строили новые планы, в 2022 году родился Ярослав. Но, видимо, трещина в семье уже стала серьезной. В 2023 году, по словам Оксаны, она не выдержала постоянных скандалов и ссор, они с мужем развелись.

Отношения Оксаны и мужа не выдержали испытаний, они развелись. Близняшкам, Ане и Маше, на днях исполнилось 14 лет. Мама уехала их поздравить в Александровск, оставив Евсея в больнице в ПермиОтношения Оксаны и мужа не выдержали испытаний, они развелись. Близняшкам, Ане и Маше, на днях исполнилось 14 лет. Мама уехала их поздравить в Александровск, оставив Евсея в больнице в Перми
Отношения Оксаны и мужа не выдержали испытаний, они развелись. Близняшкам, Ане и Маше, на днях исполнилось 14 лет. Мама уехала их поздравить в Александровск, оставив Евсея в больнице в Перми. Фото: из личных архивов Оксаны Зеуновой

А в 2024 году опухоль в голове Евсея снова стала расти. В мае 2024 года мальчику начали курс химиотерапии. И семья оказалась в невероятно сложной жизненной ситуации. Помочь некому, одна неработающая мама, шесть детей. Евсею необходимо специализированное питание, лекарственную помощь он получает в больнице.

Оплата проезда из Александровска в Пермь и обратно (дорога туда и обратно занимает 3-4 часа и стоит 5 тыс. рублей). Детей надо кормить и одевать. Социальный фонд России почему-то сократил пособия до 50% от прожиточного минимума.

Оксана редко оставляет сына одного в онкоцентре. И редко балует его любимой едой.Оксана редко оставляет сына одного в онкоцентре. И редко балует его любимой едой.
Оксана редко оставляет сына одного в онкоцентре. И редко балует его любимой едой.. Фото: из личных архивов Оксаны Зеуновой

Няне, которая сидит с детьми, тоже надо платить, это минимум 600 рублей в день. «Напишите про нас, пожалуйста, — обратилась в редакцию Оксана, — может, кто-то захочет и сможет помочь. В фондах нам не помогут, лекарства мы получаем».

В министерстве социального развития Пермского края на запрос Properm.ru сообщили, что с 24 октября 2024 года семья Зеуновых переведена на комплексное социальное сопровождение, ситуация находится на особом контроле социальной службы. Семья ежемесячно получает меры социальной поддержки на детей.

А основная сложность состоит в значительных расходах на проезд из Александровска в Пермь к месту лечения ребенка. Министерство социального развития Пермского края в связи со сложившейся ситуацией приняло решение заключить с многодетной мамой социальный контракт на полгода. Благодаря этому контракту семье ежемесячно будет предоставляться материальная помощь.

Социальный контракт — это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. Для его получения Оксане надо будет зарегистрировать ИП или самозанятость, пройти обучение, процесс небыстрый, но женщина очень рассчитывает на эту и любую другую помощь.

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#Рак#Александровск#Онкология#Минсоцзащиты#Минсоц#Министерство социального развития
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