Пермский край примет участие в новом пилотном проекте Минобрнауки России

Как отметил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, каждый из элементов кампуса должен рассматриваться как часть единого продукта, который должен удовлетворять потребности студенческого и преподавательского сообществ, а также способствовать развитию Прикамья. Ключевые продукты должны быть определены до начала строительства кампуса. Такой подход позволит избежать лишних расходов и предотвратить возможные ошибки при реализации проекта. Представитель министерства также подчеркнул, что данная стратегия позволит более эффективно использовать ресурсы и оптимизировать процессы строительства.