Пермский край примет участие в новом пилотном проекте Минобрнауки России

Posted 28 октября, 08:44
Published 28 октября, 08:44
Modified 28 октября, 09:52
Updated 28 октября, 09:52
Предполагается, что в Прикамье будет сформирована модель управления продуктовыми программами, которая впоследствии будет распространена на другие субъекты, где создаются кампусы. Комиссия по научно-технологическому развитию РФ проведет экспертизу технологических продуктов кампусов.
Как отметил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук, каждый из элементов кампуса должен рассматриваться как часть единого продукта, который должен удовлетворять потребности студенческого и преподавательского сообществ, а также способствовать развитию Прикамья. Ключевые продукты должны быть определены до начала строительства кампуса. Такой подход позволит избежать лишних расходов и предотвратить возможные ошибки при реализации проекта. Представитель министерства также подчеркнул, что данная стратегия позволит более эффективно использовать ресурсы и оптимизировать процессы строительства.
Под руководством губернатора региона Дмитрия Махонина команды высших учебных заведений — бенефициаров кампуса «Будущее Пармы» совместно с органами власти и партнерами из промышленного сектора подготовили продуктовые паспорта технологий, разрабатываемых для пермских предприятий. Об этом рассказал глава дирекции кампуса Дмитрий Красильников. Он уточнил, что разработка данных технологий требуется для обеспечения технологической независимости в основных сферах. Готовить специалистов вузы-бенефициары начнут заблаговременно — до того, как будет запущен кампус.
Справка
Кампус «Будущее Пармы» создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Площадь строящихся объектов в совокупности составит более 160 000 квадратных метров. Благодаря научной инфраструктуре и наличию современных лабораторий молодые ученые края смогут заниматься исследованиями и фундаментальной наукой, а также внедрять свои технологии в производство пермских промпредприятий.