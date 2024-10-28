Пермячка стала первой вице-миссис мира на международном конкурсе красоты

«Конкурс собрал потрясающих женщин. К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место. От Эквадора участвовала девушка, которая прекрасно выглядит, а ей 57 лет. Смотришь на этих женщин и просто восхищаешься», — поделилась Влада Андрианова с ТАСС.