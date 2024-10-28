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Posted 28 октября, 11:43

Published 28 октября, 11:43

Modified 28 октября, 11:45

Updated 28 октября, 11:45

Пермячка Влада Андрианова стала первой вице-миссис мира на конкурсе в Индии

Пермячка стала первой вице-миссис мира на международном конкурсе красоты

28 октября 2024, 11:43
Фото: личная страница Влады Андриановой

Пермячка Влада Андрианова стала первой вице-миссис мира на конкурсе в Индии

Девушка стала одной из лучших участниц и покорила жюри в конкурсе талантов.

Пермячка Влада Андрианова стала первой вице-миссис международного конкурса красоты Mrs Supermodel Worldwide 2024. Финал мероприятия прошел в индийском Нью-Дели, пишет ТАСС. «Я с достоинством представила нашу страну. Я сделала сверх максимума в моем положении. Благодарю всех за поддержку, я счастлива», — рассказывает Влада на странице «ВКонтакте».

На заключительный этап конкурса прошли 14 участниц из разных стран мира. Титул миссис достался девушке из Украины, пермячка стала первой вице-миссис, а участница из Казахстана выбрана второй вице-миссис. Известно, что Влада Андрианова является профессиональной гимнасткой и воспитывает двоих детей. Девушка также победила в шоу талантов конкурса. На нем жительница Перми выступила с гимнастическим номером в костюме реки Волги.

«Конкурс собрал потрясающих женщин. К примеру, Филиппины представляла участница, у которой шестеро детей и которая уже трижды бабушка. Она заняла четвертое место. От Эквадора участвовала девушка, которая прекрасно выглядит, а ей 57 лет. Смотришь на этих женщин и просто восхищаешься», — поделилась Влада Андрианова с ТАСС.

Конкурс Mrs Supermodel Worldwide проходил в Нью-Дели с 18 октября текущего года. Изначально он основан в 2016 году в Индии. Идея конкурса состоит в том, чтобы выбрать не только красивую, но и умную, добрую, сильную характером участницу.

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#Общество#Пермь#Конкурс#Конкурс красоты#Индия
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