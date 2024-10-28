Под Пермью планируют построить круглогодичный аквапарк за 1,3 миллиарда рублей

ЗАО «Курорт Усть-Качка», управляющее одноименным пермским санаторием, планирует возвести круглогодичный аквапарк на своем участке. Об этом со ссылкой на слова гендиректора «Курорта Усть-Качка» Сергея Постникова на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата сообщает «Коммерсант-Прикамье».