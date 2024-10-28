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Posted 28 октября, 10:25

Published 28 октября, 10:25

Modified 28 октября, 10:27

Updated 28 октября, 10:27

В Усть-Качке могут построить аквапарк за 1,3 миллиарда рублей

Под Пермью планируют построить круглогодичный аквапарк за 1,3 миллиарда рублей

28 октября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney

В Усть-Качке могут построить аквапарк за 1,3 миллиарда рублей

Сюжет
Никогданибудь
Проект получил статус приоритетного.

ЗАО «Курорт Усть-Качка», управляющее одноименным пермским санаторием, планирует возвести круглогодичный аквапарк на своем участке. Об этом со ссылкой на слова гендиректора «Курорта Усть-Качка» Сергея Постникова на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, общая площадь аквапарка составит не менее 10 тыс. кв. м, в проект вложат 1,3 млрд руб. Проекту курорта присвоен статус «приоритетный инвестиционный».

В сентябре стало известно, что компания «Железно» готова начать стройку аквапарка в микрорайоне Камская долина в Перми сразу же после согласования документации. Об этом журналисту Properm.ru сообщил генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров.

«Строить аквапарк в микрорайоне будем в любом случае. Вопрос масштаба. Мы готовим самый масштабный проект, стоимостью 8 млрд рублей», — сказал тогда руководитель застройщика.

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#Никогданибудь#Пермь#Проект#Аквапарк
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