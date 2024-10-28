Под Пермью планируют построить круглогодичный аквапарк за 1,3 миллиарда рублей

Posted 28 октября, 10:25
Published 28 октября, 10:25
Modified 28 октября, 10:27
Updated 28 октября, 10:27
ЗАО «Курорт Усть-Качка», управляющее одноименным пермским санаторием, планирует возвести круглогодичный аквапарк на своем участке. Об этом со ссылкой на слова гендиректора «Курорта Усть-Качка» Сергея Постникова на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата сообщает «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, общая площадь аквапарка составит не менее 10 тыс. кв. м, в проект вложат 1,3 млрд руб. Проекту курорта присвоен статус «приоритетный инвестиционный».
В сентябре стало известно, что компания «Железно» готова начать стройку аквапарка в микрорайоне Камская долина в Перми сразу же после согласования документации. Об этом журналисту Properm.ru сообщил генеральный директор компании «Железно» Юрий Захаров.
«Строить аквапарк в микрорайоне будем в любом случае. Вопрос масштаба. Мы готовим самый масштабный проект, стоимостью 8 млрд рублей», — сказал тогда руководитель застройщика.