Прокуратура Краснокамска потребовала отставки главы округа Игоря Быкариза

Ранее сообщалось, что следователи проводят в отношении Быкариза доследственную проверку по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Краснокамска выяснила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин главы округа. При этом мероприятие было проведено для Игоря Быкариза бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.