Прокуратура Краснокамска потребовала отставки главы округа Игоря Быкариза

Posted 28 октября, 09:40
Published 28 октября, 09:40
Modified 28 октября, 09:42
Updated 28 октября, 09:42
Прокуратура Краснокамска просит прекратить полномочия главы администрации городского округа Игоря Быкариза. Надзорный орган усмотрел в действиях главы муниципалитета возможное нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Акт прокурорского реагирования направлен на рассмотрение в думу.
Ранее сообщалось, что следователи проводят в отношении Быкариза доследственную проверку по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Прокуратура Краснокамска выяснила, что весной текущего года в муниципальном Краснокамском краеведческом музее прошла выставка картин главы округа. При этом мероприятие было проведено для Игоря Быкариза бесплатно, хотя это противоречит уставу музея.
На прошлой неделе стало известно, что первого заместителя главы Краснокамского округа Антона Максимчука уволили по решению суда.