Сегодня на пермяков обрушилась сильная магнитная буря

Posted 28 октября, 10:02
Published 28 октября, 10:02
Modified 28 октября, 10:04
Updated 28 октября, 10:04
Сегодня, 28 октября на пермяков обрушилась сильная геомагнитная буря мощностью от 4 баллов. По данным Пермского ЦГМС, пик активности природного явления придется на промежуток с 14:00 до 17:00.
После 17:00 сила магнитной бури пойдет на спад, достигнув отметки в 5 баллов. На таком уровне возмущение магнитного поля останется до 14:00 завтрашнего дня. С 14:00 до 17:00 29 октября мощность бури опустится до 3 баллов.
Магнитные бури представляют риск для людей, находящихся на высоте — пилотов и пассажиров самолета. Кроме того, данное явление может вызывать у части населения головную боль и обострять хронические заболевания, ухудшая тем самым общее самочувствие.