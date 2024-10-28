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Posted 28 октября, 10:02

Published 28 октября, 10:02

Modified 28 октября, 10:04

Updated 28 октября, 10:04

Сегодня на пермяков обрушилась сильная магнитная буря

Сегодня на пермяков обрушилась сильная магнитная буря

28 октября 2024, 10:02
Фото: 1MI
Пик магнитной бури пройдет только вечером.

Сегодня, 28 октября на пермяков обрушилась сильная геомагнитная буря мощностью от 4 баллов. По данным Пермского ЦГМС, пик активности природного явления придется на промежуток с 14:00 до 17:00.

После 17:00 сила магнитной бури пойдет на спад, достигнув отметки в 5 баллов. На таком уровне возмущение магнитного поля останется до 14:00 завтрашнего дня. С 14:00 до 17:00 29 октября мощность бури опустится до 3 баллов.

Магнитные бури представляют риск для людей, находящихся на высоте — пилотов и пассажиров самолета. Кроме того, данное явление может вызывать у части населения головную боль и обострять хронические заболевания, ухудшая тем самым общее самочувствие.

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#Пермь#Погода#Геомагнитная буря#Магнитная буря#ЦГМС
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