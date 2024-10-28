Следствие завершило расследование дела о попытке хищения 2,5 миллиардов у СМЗ

По версии следствия, деньги были похищены под видом займа на 250 млн руб., которые господин Пестриков получил будучи еще акционером завода, при этом возвращать он их не собирался. Также он якобы пытался продать СМЗ за 2,5 млрд рублей свою долю в ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским ГОК, основного поставщика Соликамского магниевого завода. Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн рублей был осужден бывший гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В марте 2023 года также был осужден бывший топ-менеджер «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Вахтанг Джигкаев за хищение 5 млн рублей