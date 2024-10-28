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Posted 28 октября, 15:43

Published 28 октября, 15:43

Modified 28 октября, 15:45

Updated 28 октября, 15:45

Следствие завершило расследование дела о попытке хищения 2,5 миллиардов у СМЗ

Следствие завершило расследование дела о попытке хищения 2,5 миллиардов у СМЗ

28 октября 2024, 15:43
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru. properm.ru
Бывший совладелец СМЗ Игорь Пестриков скрылся от следствия за границей и был объявлен в розыск.

В суд скоро будет направлено уголовное дело в отношении бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова. По данным знакомых с ситуацией источников «КоммерсантЪ-Прикамье», обвинительное заключение по уголовному делу, которое расследовалось в ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, утвердила региональная прокуратура. Пестриков заочно обвиняется в совершении двух преступлений.

Речь идет об организации растраты 251,5 млн рублей средств СМЗ, а также покушение на хищении 2,5 млрд руб. средств предприятия. Сам он от следствия скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск.

По версии следствия, деньги были похищены под видом займа на 250 млн руб., которые господин Пестриков получил будучи еще акционером завода, при этом возвращать он их не собирался. Также он якобы пытался продать СМЗ за 2,5 млрд рублей свою долю в ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским ГОК, основного поставщика Соликамского магниевого завода. Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн рублей был осужден бывший гендиректор ОАО «Соликамский магниевый завод» Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В марте 2023 года также был осужден бывший топ-менеджер «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Вахтанг Джигкаев за хищение 5 млн рублей

Ранее стало известно, что находящийся в розыске бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков оспаривает в Девятом арбитражном апелляционном в рамках дела о собственном банкротстве решение о признании недействительной сделкой действия по передаче его прав требования к совладельцу девелоперской компании «Центурион групп» Виталию Смагину в пользу Мисс Вселенная-Украина Инны Цимбалюк.

В деле экс-владельца Соликамского магниевого появилась Мисс Вселенная-Украина
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#Общество#Суд#Пермский край
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