Снегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будни

Posted 28 октября, 04:20
Published 28 октября, 04:20
Modified 28 октября, 04:21
Updated 28 октября, 04:21
В Прикамье на этой неделе ожидаются снегопады. Первая половина недели будет относительно сухой, а в четверг и пятницу осадки усилятся. За счет этого рабочая неделя «наберет» около нормы осадков, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Всю неделю из-за смешанных осадков в отдельных территориях Пермского края на дорогах будет образовываться гололедица.
В понедельник, 28 октября, в регионе облачно, местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. Ночью ожидается -4…+1°, днем -1…+4°. Ветер северо-западный 2-7 м/с. 29 октября облачно, местами также прогнозируются небольшой мокрый снег и дождь. Ночью -3…+2°, днем 0…+5°, ветер юго-западный 3-8 м/с.
30 октября в Прикамье облачно, сохранятся небольшие осадки. Ночью -4…+1°, днем 0…+5°, ветер южный 3-8 м/с. 31 октября в западной части Пермского края ожидаются уже умеренные осадки — снег, мокрый снег и дождь, на остальной территории дождь будет переходить в снег. Ночью прогнозируется -3…+2°, днем +1…+6°, ветер южный 5-10 м/с с порывами до 16 м/с.
Ноябрь начнется с умеренного снега и умеренных осадков (дождь, мокрый снег, снег) на юго-востоке Пермского края. 1 ноября ночью прогнозируется -1…+4°, днем +1…+6°, ветер южный 5-10 м/с, его порывы достигнут 17 мс.