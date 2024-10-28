Снегопады и гололедица на этой неделе ожидают пермяков. Прогноз на будни

В Прикамье на этой неделе ожидаются снегопады. Первая половина недели будет относительно сухой, а в четверг и пятницу осадки усилятся. За счет этого рабочая неделя «наберет» около нормы осадков, сообщает научно-популярный проект «Метеоролог и я». Всю неделю из-за смешанных осадков в отдельных территориях Пермского края на дорогах будет образовываться гололедица.