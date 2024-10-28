Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей

Первый аукцион на возведение медучреждения был отменен весной 2024 года по техническим причинам. Во вторых торгах победителем признали ООО «Элтех Пермь». Начальная цена контракта составляла чуть более 1 млрд рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 925 млн рублей.