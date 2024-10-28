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Posted 28 октября, 16:29

Published 28 октября, 16:29

Modified 28 октября, 16:31

Updated 28 октября, 16:31

Медцентр в Камской долине за миллиард рублей достроит калининградское предприяти

Стало известно, кто достроит медцентр в Камской долине за миллиард рублей

28 октября 2024, 16:29
Фото: Кирилл Козлов. properm.ru

Медцентр в Камской долине за миллиард рублей достроит калининградское предприяти

Сюжет
Госзакупки
Медучреждение необходимо достроить к 2027 году.

Достройкой «Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения» в Камской долине займётся калининградский застройщик ООО «Янтарьсервисбалтик». Информация о заключении контракта появилась на сайте госзакупок.

На участие в конкурсе было подано две заявки. Компания-победитель предложила снижение цены на 0,04%, с 999,4 млн до 999 млн рублей.

Согласно документации, подрядчик будет обязан возвести семиэтажный административный корпус и трехэтажную лабораторию общей площадью 22,7 тыс. кв. м. Также, нужно будет благоустроить прилегающую территорию.

Первый аукцион на возведение медучреждения был отменен весной 2024 года по техническим причинам. Во вторых торгах победителем признали ООО «Элтех Пермь». Начальная цена контракта составляла чуть более 1 млрд рублей, подрядчик предложил выполнить работы за 925 млн рублей.

Медицинский центр располагается восточнее земельного участка по ул. Маршала Жукова, 35, в Ленинском районе города. Площадь застройки — 7,6 тыс. кв. м. По условиям документации, победитель закупки должен окончить строительство лабораторного, научно-административного и клинического корпусов и благоустроить территорию. Срок окончания работ- 4 декабря 2026 года.

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