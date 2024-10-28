Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света

Posted 28 октября, 07:19
Published 28 октября, 07:19
Modified 28 октября, 07:21
Updated 28 октября, 07:21
Сегодня утром в Перми на проспекте Декабристов отключили электричество. О проблеме сообщила читательница издания 59.RU. По словам пермячки, на улице также не горели светофоры.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в пермский филиал ПАО «Россети Урал». В компании сообщили, что технологическое нарушение в распределительной сети города произошло в 10:05. Из-за этого без света осталась часть домов по ул. Мира, Танкистов, Стахановской краевого центра. Специалисты «Пермэнерго» оперативно выехали для восстановления электроснабжения.
«К 11:28 в большинство квартир вернули электричество. В течение последующего часа совместно с управляющими компаниями будут отработаны локальные заявки», — рассказали в компании.