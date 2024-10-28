Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пермский филиал ПАО «Россети Урал». В компании сообщили, что технологическое нарушение в распределительной сети города произошло в 10:05. Из-за этого без света осталась часть домов по ул. Мира, Танкистов, Стахановской краевого центра. Специалисты «Пермэнерго» оперативно выехали для восстановления электроснабжения.