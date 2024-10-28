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Posted 28 октября, 07:19

Published 28 октября, 07:19

Modified 28 октября, 07:21

Updated 28 октября, 07:21

Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света

Стало известно, почему проспект Декабристов в Перми остался без света

28 октября 2024, 07:19
Фото: Google maps
На улице перестали работать и светофоры.

Сегодня утром в Перми на проспекте Декабристов отключили электричество. О проблеме сообщила читательница издания 59.RU. По словам пермячки, на улице также не горели светофоры.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в пермский филиал ПАО «Россети Урал». В компании сообщили, что технологическое нарушение в распределительной сети города произошло в 10:05. Из-за этого без света осталась часть домов по ул. Мира, Танкистов, Стахановской краевого центра. Специалисты «Пермэнерго» оперативно выехали для восстановления электроснабжения.

«К 11:28 в большинство квартир вернули электричество. В течение последующего часа совместно с управляющими компаниями будут отработаны локальные заявки», — рассказали в компании.

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#Происшествия#Пермь#Пермэнерго#Электроснабжение#Россети Урал
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