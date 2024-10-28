Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Березников за «тепловые» долги

Posted 28 октября, 12:41
Published 28 октября, 12:41
Modified 28 октября, 12:43
Updated 28 октября, 12:43
Автомобиль «Шевроле-Нива» был эвакуирован на спецстоянку. Для того, чтобы вернуть свое транспортное средство, неплательщик должен будет не только погасить всю сумму долга, но и оплатить исполнительский сбор, а также компенсировать расходы на эвакуацию и хранение арестованного имущества. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.
В Пермском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминают клиентам о том, что необходимо озаботиться погашением имеющихся долгов за тепло и горячую воду, а также не допускать их появления. В этом году в списки должников, на имущество которых может быть наложен арест по решению суда попадают все потребители, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более, чем 3 месяца. Кроме этого, должникам грозит арест средств на банковских счетах и ограничение на выезд за границу. В настоящее время в работе у судебных приставов находится более 30 тыс. исполнительных документов в отношении должников за тепло и горячую воду.
«Мы обращаемся ко всем нашим клиентам. Убедитесь, что у вас нет задолженности, погасите её. В отопительном сезоне для энергетиков важен каждый рубль, поэтому количество инспекционных выездов совместно с судебными приставами, обращений в суд о взыскании задолженности будет только возрастать», — говорит директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Екатерина Бикаева.
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ГУ ФССП по Пермскому краю проводят совместную информационную кампанию «В тёплое будущее — без долгов». Ее задача — стимулировать должников к погашению долгов, а также информирование жителей Прикамья о важности соблюдения платежной дисциплины. Своевременное погашение долга — это способ сохранить свое имущество.