В Балатовском парке Перми открылись памп-трек и скейт-парк

Бетонная часть (скейт-парк) получилась довольно интересная и функциональная, но не для всех видов спорта — охватывает дисциплины со стилем катания «Стрит». Асфальтовую часть (памп-парк) можно было бы сделать более функциональной за тот же бюджет. Сейчас она хороша для разминки перед катанием в бетонном парке. Если бы здесь была ещё фанерная зона, то площадку можно было бы назвать комплексным экстрим-парком.