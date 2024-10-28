В Балатовском парке Перми открылись памп-трек и скейт-парк

Posted 28 октября, 11:53
Published 28 октября, 11:53
Modified 28 октября, 11:55
Updated 28 октября, 11:55
В Перми в парке культуры и отдыха (ПКиО) «Балатово» открыли памп-трек и скейт-парк. В рамках капремонта объекта были созданы тренировочные площадки для отработки трюков на скейтборде, стритборде, самокате и велосипеде, сообщили в администрации Перми.
Памп-трек выполнен из асфальтобетона. По окончании работ в парке пермяков ожидают главная аллея, второстепенные прогулочные дорожки, детские и спортивные зоны, сцена и площадка для выгула собак. Сейчас на территории ПКиО высажено 57 сосен. Планируется посадить 285 саженцев деревьев и свыше 4 тыс. кустарников.
Вице-президент Пермской краевой федерации велосипедного спорта, тренер сборной Пермского края по велосипедному спорту Ростислав Коневских пояснил корреспонденту Properm.ru, что проект площадки не уникальный. Такой же парк уже порядка шести лет существует в Ленинградской области. Эта площадка хороша для закрытия нужд района, на ней можно проводить небольшие соревнования.
Бетонная часть (скейт-парк) получилась довольно интересная и функциональная, но не для всех видов спорта — охватывает дисциплины со стилем катания «Стрит». Асфальтовую часть (памп-парк) можно было бы сделать более функциональной за тот же бюджет. Сейчас она хороша для разминки перед катанием в бетонном парке. Если бы здесь была ещё фанерная зона, то площадку можно было бы назвать комплексным экстрим-парком.
«Безусловно, площадка получилась хорошая, потому что подрядчик принял на работу для создания этой площадки людей, которые катаются сами, и которые строили такие парки в других городах. Ребята в восторге», — говорит Коневских.
Глава федерации велосипедного спорта подчеркивает, что есть необходимость в том, чтобы представителей сообщества приглашали на обсуждение заранее, до этапа проектирования. К примеру, сейчас проходит подготовка к открытию парка в Закамске. По его словам, интересы спортсменов учитывались уже на этапе разработки проекта.
Ассоциация экстремальных видов спорта Пермского края «Райдеры Пермского края» продолжает участвовать в проектировании будущего комплексного экстрим-парка, который закрыли в Дзержинском районе Перми в этом году.