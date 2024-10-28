В Губахе осуждён студент-курьер мошенников, лишивший пенсионеров полумиллиона

Posted 28 октября, 09:35
Published 28 октября, 09:35
Modified 28 октября, 09:36
Updated 28 октября, 09:36
В Губахе 21-летний мужчина судом признан виновным в совершении трех эпизодов мошенничества. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Гражданин был задержан сотрудниками МВД в июне текущего года в момент, когда он пытался перевести крупную сумму денег своим соучастникам.
Студент из Лысьвы принимал участие в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Получая задания и информацию от куратора, осужденный добирался до Губахи на такси, где в качестве курьера приходил по указанным ему адресам и забирал деньги у пожилых людей. Впоследствии под руководством участников организованной группы молодой человек через банкомат производил зачисления похищенного на подконтрольные группе банковские счета, получая процент от вырученной суммы в качестве вознаграждения.
Во время совершения преступления он соблюдал меры конспирации, осуществляя общение с участниками группы лишь с помощью интернет-мессенджера под вымышленными данными.
За два дня лысьвенец успел наведаться в Губахе к трем пенсионеркам. Женщины 80, 86 и 89 лет передали ему личные сбережения в размере 530 тыс. рублей.
Суд признал мужчину виновным в трёх эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное организованной группой» и назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
На днях двоих жителей Дзержинского района признали виновными в мошенничестве. Они признаны виновными в мошенничестве в составе организованной группы (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ).