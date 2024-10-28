В Губахе осуждён студент-курьер мошенников, лишивший пенсионеров полумиллиона

Студент из Лысьвы принимал участие в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду». Получая задания и информацию от куратора, осужденный добирался до Губахи на такси, где в качестве курьера приходил по указанным ему адресам и забирал деньги у пожилых людей. Впоследствии под руководством участников организованной группы молодой человек через банкомат производил зачисления похищенного на подконтрольные группе банковские счета, получая процент от вырученной суммы в качестве вознаграждения.