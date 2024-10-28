В Москве ждут доклада об избиении в пермском торговом центре

На минувшей неделе в соцсетях сообщалось, что в торговом центре «IMall Эспланада» в Перми двое мужчин избили молодого человека, который обратился к ним с просьбой не нарушать общественный порядок. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю организована процессуальная проверка.