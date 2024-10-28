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Posted 28 октября, 08:32

Published 28 октября, 08:32

Modified 28 октября, 08:34

Updated 28 октября, 08:34

Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении в пермском торговом центре

В Москве ждут доклада об избиении в пермском торговом центре

28 октября 2024, 08:32
Фото: properm.ru

Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении в пермском торговом центре

Конфликт в торговом центре «IMall Эспланада» произошел на минувшей неделе.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации об избиении жителя Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На минувшей неделе в соцсетях сообщалось, что в торговом центре «IMall Эспланада» в Перми двое мужчин избили молодого человека, который обратился к ним с просьбой не нарушать общественный порядок. По данному факту СУ СКР по Пермскому краю организована процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Сегодня стало известно, что глава Следственного комитета РФ поручил доложить, как прошла проверка по ситуации со строительством мечети в пермской Курье.

#Происшествия#Общество#Пермь#Ск рф
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