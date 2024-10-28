В небе над Пермским краем скоро снова может появиться северное сияние

Posted 28 октября, 03:48
Published 28 октября, 03:48
Modified 28 октября, 03:50
Updated 28 октября, 03:50
В конце октября — начале ноября жители Пермского края с высокой долей вероятности смогут снова наблюдать северное сияние. Крупная группа пятен на Солнце на этой неделе дважды дала крупную вспышку X класса — в четверг и субботу, сообщает руководитель пермского астроклуба «Телескоп» Сергей Полищук.
Поток заряженных частиц, выброшенных вспышками, скорее всего, пройдет мимо, однако может краем задеть магнитосферу Земли. Ранее эта же активная область на Солнце 3 октября произвела мощную вспышку. В итоге через несколько дней Северную Аврору получилось наблюдать не только в России, но и более южных странах. Грядущий выброс солнечной плазмы может полететь в сторону Земли — это означает, что достаточно яркое полярное сияние может проявиться в конце октября или начале ноября.