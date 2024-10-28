В небе над Пермским краем скоро снова может появиться северное сияние

Поток заряженных частиц, выброшенных вспышками, скорее всего, пройдет мимо, однако может краем задеть магнитосферу Земли. Ранее эта же активная область на Солнце 3 октября произвела мощную вспышку. В итоге через несколько дней Северную Аврору получилось наблюдать не только в России, но и более южных странах. Грядущий выброс солнечной плазмы может полететь в сторону Земли — это означает, что достаточно яркое полярное сияние может проявиться в конце октября или начале ноября.