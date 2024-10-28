В ноябре на экраны выйдет еще один игровой фильм, снятый в Пермском крае

Posted 28 октября, 14:40
Published 28 октября, 14:40
Modified 28 октября, 14:41
Updated 28 октября, 14:41
21 ноября в прокат выходит романтическая комедия с Ириной Старшенбаум «Втроем» (16+), снятая в Пермском крае. Выпускают фильм АО «Свердловская киностудия» и «Форза Фильм», сообщает пресс-служба киностудии.
По сюжету фильма главная героиня фильма, чиновница Минкультуры Даша, сбегает от навалившихся на нее проблем в командировку по Пермскому краю. Её попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей (актёр Сергей Кузнецов). «Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса» — рассказывают о фильме на Свердловской киностудии.
Для режиссера Александры Сарана «Втроем» стал игровым дебютом. Съемки роуд-муви проходили осенью 2023 года в Пермском крае. Зрители увидят на экране Пермь, этномузей в Чусовом, Кизел, Лысьву, деревню Кондратово и другие уголки Урала.
Премьера «Втроем» состоялась на кинофестивале «Короче» в Калининграде, где фильм получил множество позитивных откликов от кинокритиков и СМИ.
В октябре в сети появился трейлер семейной приключенческой драмы «Пальма 2» (6+). Съемки фильма проходили в прошлом году в Подмосковье, а также в Пермском крае — в Губахе, на горе Крестовая, в поселке Шумихинский и на берегу Усьвы.