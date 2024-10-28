В ноябре на экраны выйдет еще один игровой фильм, снятый в Пермском крае

По сюжету фильма главная героиня фильма, чиновница Минкультуры Даша, сбегает от навалившихся на нее проблем в командировку по Пермскому краю. Её попутчиком становится едва знакомый девушке Сергей (актёр Сергей Кузнецов). «Вместе они отправляются в яркое путешествие по живописным городам и селам края, где встречают искренних и добродушных местных, далеких от суеты мегаполиса» — рассказывают о фильме на Свердловской киностудии.