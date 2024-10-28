В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж

Суд установил, что в регистрирующих органах не было данных о том, что ответчик получал разрешение на строительство дома. В итоге собственника обязали снести строение, а при игнорировании требований процессуального документа предоставить право на демонтаж здания истцу — администрации Орджоникидзевского района Перми.