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Posted 28 октября, 10:27

Published 28 октября, 10:27

Modified 28 октября, 10:29

Updated 28 октября, 10:29

В микрорайоне Чапаевский демонтировали дом и обязали владельца заплатить за это

В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж

28 октября 2024, 10:27
Фото: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

В микрорайоне Чапаевский демонтировали дом и обязали владельца заплатить за это

Сюжет
Приставы
Владелец построил здание, не имея разрешения на возведение дома.

Судебные приставы и сотрудники районной администрации снесли дом в микрорайоне Чапаевский. Площадь здания составила 80 кв. м, суд ранее установил, что оно является самовольной постройкой.

Суд установил, что в регистрирующих органах не было данных о том, что ответчик получал разрешение на строительство дома. В итоге собственника обязали снести строение, а при игнорировании требований процессуального документа предоставить право на демонтаж здания истцу — администрации Орджоникидзевского района Перми.

Когда отведенный на добровольное исполнение решения суда истек, исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Собственника дома своевременно предупредили о возбуждении исполнительного производства, однако владелец не стал собственноручно сносить объект. В итоге демонтаж осуществили с помощью подрядной организации, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.

Сейчас снос объекта завершен, а должнику нужно будет выплатить неустойку за каждый день неисполнения судебного решения. Кроме того, собственник обязан возместить районной администрации затраты на демонтаж его дома.

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#Недвижимость#Суд#Приставы#Пермь#Демонтаж#Снос
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