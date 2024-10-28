В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж

Posted 28 октября, 10:27
Published 28 октября, 10:27
Modified 28 октября, 10:29
Updated 28 октября, 10:29
Судебные приставы и сотрудники районной администрации снесли дом в микрорайоне Чапаевский. Площадь здания составила 80 кв. м, суд ранее установил, что оно является самовольной постройкой.
Суд установил, что в регистрирующих органах не было данных о том, что ответчик получал разрешение на строительство дома. В итоге собственника обязали снести строение, а при игнорировании требований процессуального документа предоставить право на демонтаж здания истцу — администрации Орджоникидзевского района Перми.
Когда отведенный на добровольное исполнение решения суда истек, исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов. Собственника дома своевременно предупредили о возбуждении исполнительного производства, однако владелец не стал собственноручно сносить объект. В итоге демонтаж осуществили с помощью подрядной организации, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю.
Сейчас снос объекта завершен, а должнику нужно будет выплатить неустойку за каждый день неисполнения судебного решения. Кроме того, собственник обязан возместить районной администрации затраты на демонтаж его дома.