В Перми можно поставить прививку от гриппа в двух пунктах вакцинации

Posted 28 октября, 11:32
Published 28 октября, 11:32
Modified 28 октября, 11:34
Updated 28 октября, 11:34
На этой неделе в Перми продолжат работу два мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщают в краевом минздраве.
Так, вакцинироваться можно:
— ТЦ «Знание» (г. Пермь, ул. Крупской, 42, 2 этаж):
29 и 31 октября с 11.00 до 18.00;
В наличии вакцина от гриппа.
— ТРЦ «Планета» (г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162б, 1 этаж, отдельный вход около первого входа в ТРЦ):
29 и 31 октября с 17.00 до 19.00;
В наличии вакцина от гриппа.
Напомним, сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.
На минувшей неделе стало известно, что сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обязали до 2025 года пройти вакцинацию от кори.