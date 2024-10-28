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Posted 28 октября, 11:32

Published 28 октября, 11:32

Modified 28 октября, 11:34

Updated 28 октября, 11:34

В Перми продолжается вакцинация от гриппа

В Перми можно поставить прививку от гриппа в двух пунктах вакцинации

28 октября 2024, 11:32
Фото: администрация губернатора

В Перми продолжается вакцинация от гриппа

Сюжет
Касается каждого
Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет.

На этой неделе в Перми продолжат работу два мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщают в краевом минздраве.

Так, вакцинироваться можно:

— ТЦ «Знание» (г. Пермь, ул. Крупской, 42, 2 этаж):

29 и 31 октября с 11.00 до 18.00;

В наличии вакцина от гриппа.

— ТРЦ «Планета» (г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 162б, 1 этаж, отдельный вход около первого входа в ТРЦ):

29 и 31 октября с 17.00 до 19.00;

В наличии вакцина от гриппа.

Напомним, сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

На минувшей неделе стало известно, что сотрудников Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) обязали до 2025 года пройти вакцинацию от кори.

#Общество#Касается каждого#Пермь#Вакцинация
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