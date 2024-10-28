В Перми второй раз начали рассматривать дело о взятке чекисту

Posted 28 октября, 07:11
Published 28 октября, 07:11
Modified 28 октября, 15:06
Updated 28 октября, 15:06
Сегодня в Пермском гарнизонном военном суде вновь начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего контрразведчика Григория Царегородцева.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, в этот раз дело начали рассматривать в открытом режиме. Если год назад после оглашения обвинительного заключения процесс перевели в закрытый для слушателей и прессы режим, то сейчас этого не случилось. В начале заседания заместитель военного прокурора Александр Сладков ходатайствовал о закрытом режиме рассмотрения материалов дела, его поддержали сам Царегородцев и адвокат Светлана Кропотина. Но председательствующий по делу, заместитель председателя Пермского гарнизонного военного суда Никита Трифонов отказал в удовлетворении этого ходатайства.
Позднее, когда Царегородцев вновь сообщил, что хотел бы высказать свои аргументы в закрытом режиме: «Мои комментарии содержат сведения гостайны», судья Трифонов парировал, что «в дальнейшем рекомендую избрать позицию и не разглашать сведения гостайны. Процесс будет идти в открытом режиме». Из материалов дела известно, что после возбуждения дела Царегородцев был уволен из ФСБ, где работал с 2009 года, и лишен допуска к гостайне.
Прокурор Сладков сегодня вновь огласил фабулу обвинения: в 2017 году, считает следствие, Царгородцев договорился с хакерами Александром Ковалевым и Владиславом Гилевым, что будет покрывать их незаконную деятельность. Тогда же контрразведчик получил должность руководителя подразделения, связанного с информационными технологиями. В 2017 году он получил от хакеров первые 30 млн рублей, затем разными суммами «в ресторанах и на улице» еще 30 млн рублей. И в 2022 году потребовал от Ковалева и Гилева последнюю часть взятки — 100 млн рублей. «Таким образом он с 2016 по 2023 год Царегородцев получил за общее покровительство 160 млн рублей», — указывается в материалах дела.
Сам Царегородцев вину признает частично. «По моему субъективному мнению, я совершил мошеннические действия», — сообщил он. Бывший контрразведчик считает, что он ничего не сделал для хакеров, взял деньги и обманул их.
Сегодня же в суде началось — также в открытом режиме — судебное следствие. Был оглашен ряд материалов дела. В деле есть заявление хакера Ковалева — о даче им и Гилевым взятки, а также часть материалов уголовного дела в отношении самих хакеров. В деле есть переписка хакеров и Царегородцева, где обсуждали места встреч и детали действий хакеров. Кроме того, Сладков заявил о необходимости прослушивания диска с аудиозаписью одной из свидетельниц по делу, где «на 43 минуте» есть важная информация.
В связи с окончанием рабочего дня судья Трифонов объявил перерыв, с учетом занятости адвокатов Светланы Кропотиной и Дмитрия Рощина — до 11 ноября. Планируется, что на следующем заседании будут допрошены свидетели и прослушана аудиозапись разговора Царегородцева со свидетельницей, подтверждающая его связь с хакерами. В оглашенных сегодня материалах речь также шла, что у этой же свидетельницы проводился обыск и были изъяты деньги и золотые слитки. При первом рассмотрении суд вернул ценности свидетельнице, поскольку доказательств того, что их ей передавал Царегородцев, найдено не было.
13 августа апелляционная инстанция Центрального окружного военного суда отменила приговор Пермского военного гарнизонного суда и вернула материалы дела на новое рассмотрение в другом составе суда.
15 апреля бывший контрразведчик Григорий Царегородцев был признан виновным в получении взятки от хакеров Александра Ковалева и Владислава Гилева. О взятках сотруднику спецслужбы они сами рассказали во время расследования уголовного дела «русских хакеров». В качестве наказания Царегородцеву назначено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф на сумму 320 млн рублей и конфискация в доход государства в доход государства арестованного имущества на 21,1 млн рублей и 138,9 млн рублей — общей суммы взятки в 160 млн рублей. Суд также лишил его воинского звания майор.
По мнению следствия он с 2015 года получил от хакерской группировки 160 млн рублей — за попустительство по службе. Этого бывший сотрудник спецслубы не признавал, утверждая, что совершил мошенничество — деньги у хакеров взял, но никаких действий не совершал.