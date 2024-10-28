В Перми второй раз начали рассматривать дело о взятке чекисту

Прокурор Сладков сегодня вновь огласил фабулу обвинения: в 2017 году, считает следствие, Царгородцев договорился с хакерами Александром Ковалевым и Владиславом Гилевым, что будет покрывать их незаконную деятельность. Тогда же контрразведчик получил должность руководителя подразделения, связанного с информационными технологиями. В 2017 году он получил от хакеров первые 30 млн рублей, затем разными суммами «в ресторанах и на улице» еще 30 млн рублей. И в 2022 году потребовал от Ковалева и Гилева последнюю часть взятки — 100 млн рублей. «Таким образом он с 2016 по 2023 год Царегородцев получил за общее покровительство 160 млн рублей», — указывается в материалах дела.