В Перми появится копия ботика Петра I

Первые корабли спустили в Плещеево 1 мая 1962 года. Тогда на берег вышло потешное войско Петра Великого. Это место назвали «Гремяч». Около подножия холма находится родник. Согласно легенде, он появился здесь после удара молнии. Усадьба является филиалом Переславского музея-заповедника.