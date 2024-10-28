В Перми появится копия ботика Петра I

Posted 28 октября, 09:26
Published 28 октября, 09:26
Modified 28 октября, 09:28
Updated 28 октября, 09:28
В Перми воссоздадут ботик Петра I, сообщает ИА «Текст». Партнером проекта стал филиал Волжской академии водного транспорта. Возведением исторического судна займутся курсанты учебного заведения и инженеры из Санкт-Петербурга.
Габариты деревянного парусного судна — длина 6 м и ширина 2 м. Соберут ботик на верфи «Корабельная сосна» в Новых Лядах, там же построили струг Ермака. Создатели проекта отправили заявку на получение Президентского гранта.
Реализация проекта приурочена к 330-летию Военно-морского флота (ВМФ). Если получится одержать победу в грантовом конкурсе, корабль спустят на воду в День ВМФ в июле следующего года.
Ботик является единственным сохранившимся до наших дней судном потешной флотилии Петра Великого на Плещеевом озере. По некоторым данным, строил корабль сам царь. Оригинал ботика находится в музее-усадьбе «Ботик Петра I» близ Переславля.
Первые корабли спустили в Плещеево 1 мая 1962 года. Тогда на берег вышло потешное войско Петра Великого. Это место назвали «Гремяч». Около подножия холма находится родник. Согласно легенде, он появился здесь после удара молнии. Усадьба является филиалом Переславского музея-заповедника.