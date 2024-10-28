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Posted 28 октября, 09:37

Published 28 октября, 09:37

Modified 28 октября, 09:39

Updated 28 октября, 09:39

В Перми выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ, могут поступить в училища

В Перми выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ, могут поступить в училища

28 октября 2024, 09:37
Фото: 1MI
Сюжет
Детский мир
С 2024 года в Перми реализуется проект для девятиклассников, которые не смогли получить аттестат, не сдали выпускной экзамен (ОГЭ). Как выяснилось, не все ученики и учителя об этом проекте знают, а те, кто знают, не владеют конкретикой, и вопрос: «Куда идти детям без аттестата?» для них актуален.

Статья о том, что в Перми в училище «Уральское подворье» не берут детей без справок от психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и не состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), вызвала бурный отклик в педагогической среде. В редакцию обратились учителя, социальные педагоги и психологи сразу из нескольких школ Перми и Пермского района.

Действительно, у детей, которые по разным причинам не могут учиться в школе, нет варианта, кроме как «дотянуть» девять классов. И встает вопрос, что им делать дальше. Если бы они учились в «Уральском подворье», то вышли бы с профессией. Но в «Уральское подворье» их не берут, а без аттестата их не возьмут в училище, без профессии не возьмут на работу.

В Пермском крае с 2024 года ряд колледжей стали площадками для профессионального обучения школьников. Так реализуется проект по помощи девятиклассникам, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Для выпускников без аттестатов открыты специальные группы в колледжах, где они готовятся к ОГЭ и параллельно получают свидетельство о профессии. В колледжи принято уже порядка 350 обучающихся, не сдавших ОГЭ.

По ссылке появляется информация о свободных местах в колледжах. Есть свободные места для тех, кто не имеет образования (не закончил девять классов) и свободные места для тех, у кого есть аттестат. В Пермском крае сейчас есть свободные места в 53 учреждениях среднего профессионального образования, в том числе больше 15 учреждений для тех, у кого нет основного общего и среднего образования. Это техникумы в Коми-пермяцком округе, Лысьве, Добрянке, Краснокамске, в Перми это «Строгановский колледж», «Пермский агропромышленный техникум» и «Пермский колледж транспорта и сервиса».

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#Детский мир#Образование#ОГЭ#Среднее профессиональное образование#9 классов#Выбор профессии
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