В Перми выпускники девятых классов, не сдавшие ОГЭ, могут поступить в училища

По ссылке появляется информация о свободных местах в колледжах. Есть свободные места для тех, кто не имеет образования (не закончил девять классов) и свободные места для тех, у кого есть аттестат. В Пермском крае сейчас есть свободные места в 53 учреждениях среднего профессионального образования, в том числе больше 15 учреждений для тех, у кого нет основного общего и среднего образования. Это техникумы в Коми-пермяцком округе, Лысьве, Добрянке, Краснокамске, в Перми это «Строгановский колледж», «Пермский агропромышленный техникум» и «Пермский колледж транспорта и сервиса».