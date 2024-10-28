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Posted 28 октября, 15:24

Published 28 октября, 15:24

Modified 28 октября, 15:26

Updated 28 октября, 15:26

В Ергаче Пермского края задержан подросток, убивший собственную 39-летнюю мать

В Пермском крае задержан подросток, убивший собственную мать

28 октября 2024, 15:24
Фото: 1MI

В Ергаче Пермского края задержан подросток, убивший собственную 39-летнюю мать

Покойная пыталась прекратить конфликт между двумя братьями.

Следователями Кунгурского МСО следственного управления СК России по Пермскому краю по подозрению в совершении убийства задержан 16-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утром 27 октября несовершеннолетний, находясь в квартире в поселке Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать, после чего подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

25 сентября в Пермском краевом суде вынесли решение по апелляции на приговор 17-летнему осужденному за убийство девочки-подростка из Октябрьского.

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#Происшествия#Убийство
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