В Пермском крае задержан подросток, убивший собственную мать

Posted 28 октября, 15:24
Published 28 октября, 15:24
Modified 28 октября, 15:26
Updated 28 октября, 15:26
Следователями Кунгурского МСО следственного управления СК России по Пермскому краю по подозрению в совершении убийства задержан 16-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Утром 27 октября несовершеннолетний, находясь в квартире в поселке Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать, после чего подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия.
В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
25 сентября в Пермском краевом суде вынесли решение по апелляции на приговор 17-летнему осужденному за убийство девочки-подростка из Октябрьского.