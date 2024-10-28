В Пермском крае задержан подросток, убивший собственную мать

Утром 27 октября несовершеннолетний, находясь в квартире в поселке Ергач, в ходе ссоры со старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать, после чего подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате полученных телесных повреждений 39 — летняя женщина скончалась на месте происшествия.