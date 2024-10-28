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Posted 28 октября, 12:05

Published 28 октября, 12:05

Modified 28 октября, 12:05

Updated 28 октября, 12:05

Мария Афонина и Оксана Александрова

В штабе общественной поддержки Перми состоялось обучение женщин-лидеров

28 октября 2024, 12:05
Фото: Штаб общественной поддержки
Мария Афонина и Оксана Александрова
25 октября в Перми состоялся форум, посвященный женскому лидерству. Эксперты образовательной программы «Женщина-лидер» Мария Афонина и Оксана Александрова провели встречу под названием «Сильные женщины нового времени».

Мероприятие собрало более ста женщин, занимающих руководящие должности в бизнесе, сфере государственного управления, образовании и общественной жизни региона.

Фото: Штаб общественной поддержки

В современном мире все больше женщин удачно совмещают профессиональную деятельность и семейные обязанности, при этом материнство не мешает им занимать важные посты в организации и бизнесе. Образовательные программы, такие как «Женщина-лидер», направлены на объединение активных женщин, развитие их управленческих навыков и компетенций. Эта программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За четыре года в рамках проекта подготовлено более 1500 специалистов, которые реализовали 234 проекта.

Фото: Штаб общественной поддержки

Проректор Мастерской управления «Сенеж» и координатор программы «Женщина-лидер» Мария Афонина отметила, что в России уникальный подход к вопросам женского лидерства. Если на Западе выделяют гендерное равенство, то в Российской Федерации внимание сосредоточено на растущих возможностях для женщин. Цель состоявшихся встреч в Перми — проинформировать женщин об этих возможностях для их личного и профессионального роста, укрепления сообщества в регионе.

Серия встреч «Сильные женщины нового времени» — презентация программы «Женщина-лидер», которая проводится федеральными экспертами в десяти городах страны. В Перми мероприятия состоялись 25 октября на базе регионального штаба общественной поддержки. В них приняли участие женщины-предпринимательницы, государственные служащие, депутаты, а также лидеры общественных объединений.

Фото: Штаб общественной поддержки

Мария Афонина провела лекцию на тему «4 интеллекта лидера», в ходе которой поделилась необходимыми навыками для того, чтобы стать лидером в своей области и достичь успеха. Участники обсудили важные ценности и выполнили ряд интерактивных упражнений, направленных на развитие внимания, коммуникативных компетенций и эмоционального интеллекта.

Её коллега Оксана Александрова, руководитель направления по взаимодействию с государственными органами в Мастерской управления «Сенеж» и эксперт ВШГУ, провела мастер-класс на тему «Осознанное лидерство». Она обсудила основные аспекты осознанного лидерства с женщинами-лидерами Перми, предоставив участницам возможность поделиться успехами и перспективами, а также зарядиться энергией для будущих достижений.

Фото: Штаб общественной поддержки

Семинар завершился приятным сюрпризом — презентацией книги Марии Афониной «Лисосказки. Теплые истории о поиске уверенности и обретении внутренней силы». Участники мероприятия получили возможность задать автору вопросы и в качестве подарка получить книгу с автографом.

Выступающие сделали акцент на важности развития «мягких навыков», не зря женщин-лидеров называют мягкой силой. Заместитель главы штаба общественной поддержки Елена Савельева отметила, что подобные инициативы становятся особенно актуальными в условиях быстро меняющегося мира. Умение ориентироваться и адаптироваться в новых условиях является одним из основных навыков успешного лидера.

По словам Савельевой, на данный момент женщины представляют 60% населения. Из них 40% являются активными. Основной задачей является объединение органов власти, представителей предпринимательства и простых инициативных граждан для развития Пермского края. Это первый регион, в котором Мастерская управления «Сенеж» весь день была посвящена программе «Женщины-лидеры».

Данное мероприятие прошло в рамках презентации программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также в ходе реализации партийного проекта «Женское движение Единой России».

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