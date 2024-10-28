В штабе общественной поддержки Перми состоялось обучение женщин-лидеров

В современном мире все больше женщин удачно совмещают профессиональную деятельность и семейные обязанности, при этом материнство не мешает им занимать важные посты в организации и бизнесе. Образовательные программы, такие как «Женщина-лидер», направлены на объединение активных женщин, развитие их управленческих навыков и компетенций. Эта программа реализуется Мастерской управления «Сенеж» в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей». За четыре года в рамках проекта подготовлено более 1500 специалистов, которые реализовали 234 проекта.