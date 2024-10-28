В Верещагино завтра простятся с погибшим 28-летним оператором БПЛА

Posted 28 октября, 11:52
Published 28 октября, 11:52
Modified 28 октября, 11:53
Updated 28 октября, 11:53
В ходе специальной военной операции 18 августа погиб рядовой Николай Тиунов уроженец. Об этом сообщают в официальном паблике окружной администрации.
Родился Николай Тиунов 10 января 1996 года. Окончил в Верещагино школу № 1. После получил профессию электромонтёра в Зюкайском аграрном техникуме. С декабря 2014 по декабрь 2015 года проходил срочную военную службу. Вернувшись домой, работал в «Теплосетях» и МРСК Урала «Пермэнерго».
В ходе СВО Тиунов служил оператором отделения fry-дронов взвода беспилотных двигательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона. У погибшего остались жена и дочь.
Церемония прощания пройдёт 29 октября с 12:00 во Дворце досуга в Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16. В 13:00 состоится отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» по адресу в Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская).
В минувший четверг, 24 октября, в Бардымском муниципальном округе состоялась церемония прощания с погибшим участником СВО.