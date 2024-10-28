В Верещагино завтра простятся с погибшим 28-летним оператором БПЛА

Церемония прощания пройдёт 29 октября с 12:00 во Дворце досуга в Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16. В 13:00 состоится отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» по адресу в Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская).