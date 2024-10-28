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Posted 28 октября, 11:52

Published 28 октября, 11:52

Modified 28 октября, 11:53

Updated 28 октября, 11:53

Завтра, 29 октября, в Верещагино похоронят 28-летнего оператора БПЛА

В Верещагино завтра простятся с погибшим 28-летним оператором БПЛА

28 октября 2024, 11:52
Фото: ВКонтакте/Администрация Верещагинского городского округа

Завтра, 29 октября, в Верещагино похоронят 28-летнего оператора БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
У погибшего остались жена и дочь.

В ходе специальной военной операции 18 августа погиб рядовой Николай Тиунов уроженец. Об этом сообщают в официальном паблике окружной администрации.

Родился Николай Тиунов 10 января 1996 года. Окончил в Верещагино школу № 1. После получил профессию электромонтёра в Зюкайском аграрном техникуме. С декабря 2014 по декабрь 2015 года проходил срочную военную службу. Вернувшись домой, работал в «Теплосетях» и МРСК Урала «Пермэнерго».

В ходе СВО Тиунов служил оператором отделения fry-дронов взвода беспилотных двигательных аппаратов штурмовой роты мотострелкового батальона. У погибшего остались жена и дочь.

Церемония прощания пройдёт 29 октября с 12:00 во Дворце досуга в Верещагино, ул. Железнодорожная, д. 16. В 13:00 состоится отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» по адресу в Верещагино, ул. Жукова, 21 А (по ул. Ульяновская).

В минувший четверг, 24 октября, в Бардымском муниципальном округе состоялась церемония прощания с погибшим участником СВО.

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#Военная операция на Украине#Сво
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