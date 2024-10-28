Возбуждено еще одно уголовное дело из-за взяток на пермской «Телте»

Posted 28 октября, 06:57
Published 28 октября, 06:57
Modified 28 октября, 07:51
Updated 28 октября, 07:51
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления планирования связи (1-го управления) Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора Александра Оглоблина, сообщает пресс-служба СК России.
Ранее 235 гарнизонный военный суд отправил его под стражу в СИЗО. Оглоблина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в 2016-2021 Оглоблин получил от представителей ОАО Пермский телефонный завод «Телта» взятку в размере более 10 млн рублей за осуществление общего покровительства при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны России.
Ранее уже было возбуждено несколько уголовных дел, связанных со взятками при исполнении гособоронзаказа на «Телте». В сентябре ГВСУ СК России завершило расследование уголовного дела в отношении учредителя ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова и главного бухгалтера указанного предприятия Елены Гришиной. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), сообщили в СК России.
Ранее стало известно, что уголовное дело в отношении топ-менеджеров Пермского телефонного завода «Телта» Высокова и Гришиной, а также бывшего владельца «Телты» Морозова и военпреда Минобороны Алексея Пальмова не будут рассматривать в Таганском суде Москвы. Такое решение вынесла судья Светлана Спицына еще 3 сентября, на предварительных слушаниях по делу о махинациях при исполнении госконтрактов на поставку оборудования для нужд Минобороны РФ. Дело направили в Мещанский суд.
По подозрению во взятке от руководства завода ранее арестовали начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Следствие считает, что он получил от бывшего гендиректора «Телты» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной 36 млн рублей.
Как сообщают СМИ, Оглоблин феврале 2022 года был осужден на 4,6 года колонии по делу о хищениях в госпрограмме по модернизации военной связи. Как писал «КоммерсантЪ», речь шла о хищениях при исполнении госконтракта на поставки в вооруженные силы радиостанций Р-187-П1 «Азарт». Оглоблин отвечал за подготовку спецификации «Азартов». По его показаниям, почти готовые радиостанции закупались в Китае, а финальная сборка с установкой некоторых комплектующих происходила уже в России, что позволяло существенно экономить на производстве.
Минувшим летом находясь в колонии Оглоблин дал показания на коллегу Вадима Шамарина, после чего вышел из колонии.
Из открытых данных известно, что «Телта» в 2015 году получил госконтракт на поставку телекоммуникационного оборудования для нужд «Воентелекома» на сумму 163,6 млн рублей. В системе госзакупок или других открытых данных иных договоров с данным предприятием не указывается. В тот же период между Минобороны и «Телтой» был заключен госконтракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88 на сумму 278,9 млн рублей. Обе поставки должны были завершиться в 2016 году. Как известно из материалов дел, исполнение этих контрактов курировал задержанный в мае генерал-лейтенант Вадим Шамарин.